V domě v Rudné plnili orličtí vrazi sudy s oběťmi. Sousedé nic netušili

Sousedé mysleli, že jezdil do Prahy na diskotéku, šéf gangu ale v noci odvážel sudy k Orlíku. Rudná u Prahy se právem dá označit za sídlo nejhorší vražedné skupiny devadesátých let. Bydleli tu totiž hned tři její členové. Karel Kopáč, jeho sestra Irena Meierová a Kopáčův kamarád Vladimír Kuna. V domě, kde Kuna bydlel, se měli zbavovat obětí.

„O nich člověk vůbec nevěděl. Kopáč pracoval v Motorletu s mým manželem a vůbec nic se nevědělo. Jezdili spolu do práce autobusem. Jen mi říkal, že ten Kopáč večer jezdil do Prahy, ale proč, to nikdo nevěděl. Takhle jezdilo spousta kluků do klubů a na diskotéky. Šlo to úplně mimo nás,“ řekla autorovi tohoto textu před časem žena, jež celou partu přátel, kteří se dali na vraždění, znala. Nikdo ale tehdy netušil, že Kopáč s Kunou mnohdy nejezdili na diskotéku, ale do půjčovny aut na Smíchov.

Těla vozili na Orlík náklaďákem

Tam si vždy na noc půjčili malý náklaďák, kterým těla odváželi na vodní nádrž Orlík. Právě díky dokumentům z půjčovny a vždy stejnému počtu najetých kilometrů vyšetřovatelé vypočítali, že by těla mohla být v Orlické přehradě. To potvrzovaly i výpovědi různých lidí z podsvětí, které zachytili ostatní policisté při vyšetřování jiných činů. Těla svých obětí pak připravovali právě v domě v Rudné, kde bydlel Vladimír Kuna.

Vraždilo se u Kuny ve sklepě

„Kuna měl na to prostory. On bydlel v Rudné, v takové vile, kde byly velké prostory ve sklepě. Vladimír Kuna byl spíš takový primitivek na takovou tu technickou práci. Sehnat sud, dokázat ho potom zavařit,“ vypráví Jan Štoček v dokumentu Polosvět nájemných vrahů. Autor textu se byl na stavbu, kterou si můžete prohlédnout v galerii, podívat. Hrůzné činy se odehrávaly v jejím suterénu, kde měli mít Kuna s Kopáčem vybudovanou posilovnu. Později tu vybudovali i improvizovanou dílnu, ve které těla obětí rozřezávali a zavařovali je do kovových sudů. Pouze svou první oběť hodili do přehrady zabalenou do pletiva, které našli na skládce.

Kuna žil s rodinou

„Kuna byl ženatý, měl manželku a dceru. Jeho manželka tu prodávala v obchodě a dcera normálně dál chodila do školky. O tom, co udělal její táta, se nemluvilo,“ vzpomíná Kunova někdejší sousedka, kterou autor textu v Rudné potkal. Kopáč, Kunův kamarád od dětství, bydlel v jedné z přilehlých ulic. Kopáčův dům také prošel rekonstrukcí a patří už jiné rodině. Ta si nepřála a stále nepřeje o temné minulosti domu mluvit. Jde o ten dům, kde se odehrála scéna s Kopáčovým dramatickým zatýkáním, o kterém jsme psali v jednom z minulých článků.

Současnost domu hrůzy

V současnosti prošel dům, ve kterém se odehrály minimálně dvě vraždy, rekonstrukcí. Hrůzné činy, které se v něm staly, připomínají už jen policejní spisy. Místní to berou jako černou historii, o kauze, které byla plná všechna tehdejší média, se ale rozhodně mluvit nebojí. A to i přesto, že kromě Ludvíka Černého odsouzeného na doživotí a Karla Kopáče, který spáchal sebevraždu, už jsou všichni členové někdejší skupiny na svobodě. Žijí ale s pozměněnými jmény v jiných částech republiky.

Kuna se měl oženit, ještě když byl uvězněný (dostal 25 let), a v současnosti má podle různých zdrojů žít poblíž Chomutova. Kopáčova sestra Meierová, která seděla 10 let v chládku, si ještě ve vězení změnila jméno a měla žít kousek od Prahy. Jediný, o kom po propuštění nebylo vůbec slyšet, je Josef Chodounský, který za pomoc při vraždách dostal 14 let. Ten se doslova vypařil a o jeho dalším osudu není nic známé.