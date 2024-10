Kafilerie na lidi. Orličtí vrazi chtěli v Praze vybudovat linku na likvidaci lidských těl

Nechat mizet beze stopy. Mezinárodní podnik, který plánovali orličtí vrazi, jeden z nejznámějších zločineckých gangů v historii Česka. Svých obětí se zbavovali házením do přehrady, brzy se to ale mělo změnit. Koupili si totiž dům, ve kterém chtěli udělat důmyslnou továrnu, kafilerii na lidi.

V Praze stojí na pomezí Vysočan a Libně moderní rezidence. Hranaté tvary, nenápadné barvy, plakát lákající k prodeji posledních bytů. Na jejím místě ale ještě před dvěma lety stál dům, který měl úzkou souvislost s jednou z nejznámějších vražedných kauz Česka. Koupili si ho totiž orličtí vrazi proto, aby z něj vybudovali továrnu na smrt.

Zařízení jako v kafilerii

Továrna na smrt zní, pravda, poněkud nadneseně, nicméně lépe se asi to, co chtěla parta kolem Karla Kopáče v domě zřídit, nazvat nedá. Ve čtvrti plné nádherných vil a starých domů totiž chtěli vybudovat doslova fabriku na likvidaci těl svých, ale i cizích obětí. „Zajímali se o koupi šrotovacího mlýnu na maso, jaký se používá v kafileriích. Policie si tenkrát myslela, že chtěli zavražděné lidi mlít na kusy a vypouštět do odpadu,“ vypráví v dokumentu Polosvět režisér filmu Sametoví vrazi Jiří Svoboda, který měl možnost prostudovat policejní spisy orlických vrahů.

Prosperující firma na vraždy

Tohle ale rozhodně nechtěli dělat jen se svými oběťmi. Vymysleli totiž, že podobná továrna na mizení lidí by také mohla fungovat jako služba ostatním zločincům. Potvrzuje to i novinář Josef Klíma, který měl možnost mluvit s hlavou gangu Karlem Kopáčem dříve, než ve vězení spáchal sebevraždu. „Zamrazilo mě, když mi prozradil, že měli daleko víc zakázek, že měli víc lidí, které měli oddělat. Opravdu to byla prosperující firma,“ nechal se slyšet.

Nahoře posilovna, dole jatka

Dům na Proseku měl fungovat i jako posilovna, dokonalý zastírací manévr právě pro výše zmíněný podnik. Kopáč, Kuna i Černý měli k posilovnám velmi blízko, právě v jednom takovém podniku v Podolí se dali dohromady. Jako soukromé fitness centrum byl maskován i dům v Rudné u Prahy, kde spáchali prvních několik vražd a připravovali tam těla na likvidaci ve vodní nádrži Orlík.

Dům ještě nedávno stál

Autor článku se k poloze domu dostal před dvěma lety a nestačil se divit, když vilu, kterou si za tímto účelem vrazi koupili, našel v podstatě v původním stavu. Bylo vidět, že se kolem domu chystá stavba, všechno ale nasvědčovalo tomu, že se její příprava táhla pořádně dlouho. Lidé kolem tehdy neměli ani tušení, že se v domě něco takového chystalo. Protože stavba byla volně přístupná a prázdná, byla možnost podívat se i dovnitř. Žádná připomínka toho, co se z domu měla stát, se tam ale nenacházela. Jediné, co autora textu tehdy vyvedlo z míry, byl spící bezdomovec, na kterého v polorozpadlém sklepení domu málem šlápnul. Jak tehdy dům vypadal, se můžete podívat ve fotogalerii.

