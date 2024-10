Matka jednoho z orlických vrahů měla v domku v Mnichovicích otroky. Vlastní syn ji zabil na narozeniny

Třicet tisíc korun a zlatý řetízek, pak dvacet tisíc korun. To nebyly snové výdělky, kterých orličtí vrazi dosáhli prvními dvěma vraždami. Představovali si, že zabíjení lidí přece musí být podstatně výhodnější byznys. S třetí vraždou se tak rozhodli jít na jistotu – jako oběť navrhl jeden ze členů party vlastní maminku, Annu Medkovou. Ta provozovala v Mnichovicích hodně zvláštní byznys – měla soukromý sado-maso salon, kde jí sloužilo několik sexuálních otroků.

Otroky dělali vzdělaní lidé

Často šlo o velmi vzdělané pány, kteří Anně Medkové nejen odevzdávali peníze, ale také sloužili a dělali třeba domácí práce. „Já jsem viděl tu knihu hostů a šlo o lidi s akademickými tituly, šlo o takové ty, kteří dostávají obojek na krk a lezou po zemi a ta domina je tluče. Ona vůbec nebyla použitelná jako prostitutka, protože to byla venkovská paní těch venkovských rozměrů,“ popisuje v dokumentu Polosvět České televize režisér filmu Sametoví vrazi Jiří Svoboda.

Spolupracovnice nic netušila

Autor článku před několika lety při svém pátrání narazil na bývalou spolupracovnici Anny Medkové, která s ní sdílela civilní zaměstnání u dráhy. Nikdo netušil, co se děje u ní doma. „To byla taková – na tuhletu práci – nehezká ženská. Nepřitažlivá. Malá a tlustší, takže by nikoho nenapadlo, že by něco takového provozovala,“ řekla tehdy paní, která s Annou Medkovou pracovala na hradle.

Sado-maso jako motiv

Sadomasochistický salon měl být dokonalý motiv, který měl svést policii z cesty, aby nepodezírala z vraždy jejího vlastního syna. Motiv? Prodat její dům a získat tak peníze. Vladimír Kuna své kumpány musel dlouho přesvědčovat, nakonec ale vymysleli plán. Nic netušící Kunově matce poslala čtveřice vrahů výbušný balíček v den jejích narozenin. V něm byla výbušnina a velké množství šroubů, které měly fungovat jako střepiny. Bombu sestrojil Ludvík Černý, kat celé skupiny. Kunova matka ale přežila, byť s těžkými zraněními.

Výbuch v Mnichovicích

Když jednoho dne celý její dům vybuchl, prakticky i obrazně to otřáslo celými Mnichovicemi. „Okna i záclony ta tlaková vlna odhodila naproti přes ulici do zahrady, dům byl pěkně zdevastovaný. Jdu a koukám, že má Medková vysklená okna. Všude policisté. Říkám jim, že se jdu podívat, že je to moje kolegyně z práce. Až tehdy mi řekli, že tam měli sado-maso salon. Do ní byste to ani neřekli,“ vypráví o události sousedka. Na Kunu tehdy žádné podezření nepadlo, hlavní účel ale výbuch nesplnil – paní Medkovou nezabil.

Vrazi chtěli maminku dorazit

Utrpěla vážná zranění a skončila ve vážném stavu v nemocnici. „Přemlouval ho, aby šel do nemocnice a tam ji dorazil, protože to sám nedokázal,“ řekl kriminalista Jan Štoček v Polosvětě. Nakonec to však nebylo třeba, Kunova maminka na následky velmi vážných zranění v nemocnici podlehla. Kuna pak mohl prodat dům za milion korun. Podle sousedů se v něm poté měl vařit pervitin. Když se ukázala spojitost s vrahy, byl dům znova prodán a od té doby chátrá dodnes.

