„Vy máte nálepky na počítači.“ Na Slovensku to houstne

„Včera jsem upozornil poslance Pročka, aby si oblékl sako. Vy máte nálepky na počítači. Neměla byste mít žádné nálepky na počítači,“ řekl Andrej Danko, který patří k ultranacionalistické Slovenské národní straně, opoziční poslankyni Progresivního Slovenska Lucii Plavákové. „Jednací řád jasně říká, že byste neměla mít v sále žádné reklamy,“ odůvodnil poslankyni Danko své rozhodnutí. „Ty nálepky si dolů dávat nebudu, protože to není žádná reklama,“ odpověděla mu poslankyně podle videí, která kolují na sociálních sítích.

Duhová samolepka je reklama?

Dankovi vadila hlavně duhová samolepka, která je po celém světě známá jako podpora LGBT hnutí. Neustále opakoval, že jde o nepovolenou reklamu v jednacím sále, a poslankyni vykázal. Poslankyně okamžitě podala námitku proti vykázání a ostatní poslanci ji podpořili, takže se mohla do sálu vrátit. „Máme odstranit všechny nálepky z počítačů?“ ptají se Danka ostatní poslanci. „Hlavně ty LGBT,“ odpovídá jim vůdce nacionalistů. Bouřlivé reakce z opozice na sebe nenechaly dlouho čekat.

Fico a spol. šíří nenávist

„Rudolf Huliak (Dankův stranický kolega, pozn. red.) označil naši poslankyni za ‚suku‘ a prý ji nepovažuje za ženu. To je absolutně neakceptovatelné. Takto Ficova koalice polarizuje a radikalizuje veřejnost, takhle šíří nenávist a rozeštvává všechny lidi na Slovensku,“ nechal se slyšet Michal Šimečka, vládní koalicí nedávno odvolaný předseda sněmovny a šéf Progresivního Slovenska. „Rozpadají se jim mosty, odcházejí lékaři a zdravotní sestry, policisté i studenti, na lidi vrhli Ficovu drahotu a oni řeší duhovou nálepku na notebooku. Neumíte vládnout, jděte už od toho,“ hřímá šéf opozice.

Útoky na menšiny přibývají

Slovensko se přitom s nenávistí k homosexuálům a dalším menšinám potýká dlouhodobě. Za připomenutí stojí krvavý útok v bratislavském podniku Tepláreň z října 2022, kde devatenáctiletý útočník zabil dva mladé lidi, pak utekl a sám se zabil. Střílel promyšleně poté, co zjistil, že se nedostane do blízkosti tehdejšího premiéra Eduarda Hegera.

Není to ale ani první útok na menšiny ze strany současné politické reprezentace Slovenska. Patrně nejdál v tom zašla Martina Šimkovičová, tamní ministryně kultury. „Vezměte si ideologickou agendu LGBTI. Vždyť oni nepřipustí jiný názor. Oni nepřipustí, že mohou být i heterosexuálové. Oni si stále hájí tu svou skupinu. To jsou homofobové, my nejsme homofobové vůči nim,“ pletla si pojmy s dojmy Šimkovičová. O jejích dalších bizarních krocích se můžete dočíst v tomto článku.

Maďarsko, náš vzor

Slovensko tak kráčí ve stopách svých jižních sousedů, kteří se hnutí bojující za práva homosexuálů snaží potlačit už roky. Maďarská vládní strana dokonce prosazovala zákon, který lidem umožňoval udávat rodiny, jejíž členové jsou homosexuálové. Ten odmítla podepsat tamní prezidentka, nicméně existuje mnoho norem, které výrazně omezují práva menšin. Do maďarské ústavy dokonce prosadili zákon, který zakazuje šířit materiály zobrazující homosexualitu mezi mladé lidi do 18 let. Někteří slovenští politici se netají tím, že by něco podobného chtěli schválit i ve vlastní zemi.

