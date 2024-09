Slovensko bez peněz z EU? Ursula von der Leyen se už na Fica zlobí

Slovensko možná kvůli Ficovi čekají hubené časy, reálně hrozí, že přijde v přepočtu o 325 miliard korun z EU. Vadí rušení prokuratur i podivné změny v trestním zákoníku. Podle odhadů by to mohlo ohrozit až osmdesát procent veřejných investic v zemi. Potvrzují se tak slova Jana Charváta pro Čtidoma.cz, který zásah EU předpovídal.

Ursula von der Leyen se zlobí a s ní celá Evropská komise. Ta kritizuje hlavně „rozhodnutí stále populističtějšího premiéra Roberta Fica zrušit speciální prokuraturu, která dohlížela na některé korupční kauzy týkající se fondů EU“, cituje zdroj z komise agentura Bloomberg. Celý proces je podle ní v počátku a bude potřebovat schválení od předsedkyně von der Leyen. Oficiální stanovisko však zatím komise nevydala.

Komise si hlídá peníze

Evropská komise má na takové kroky právo. Je tomu tak podle přístupových smluv v rámci takzvaného mechanismu podmíněnosti, který umožňuje unii zmrazit financování členské země v momentě, kdy existuje podezření ze zneužívání unijních peněz. Důvod? Ficova vláda zrušila úřad, který měl zkoumat korupční kauzy. Speciální prokuratura se věnovala i úplatkářství některých z Ficových spojenců. Otazníky vyvolává také praktické převzetí kontroly nad veřejnoprávními médii, která vede Ficova ministryně Martina Šimkovičová. O rozkladu slovenské kulturní scény jsme psali zde.

Stovky miliard ve hře

Jde o 13 miliard eur, v přepočtu přes 325 miliard korun, ve hře jsou ale i už vyplacené peníze. Na 2,7 miliardy eur (asi 67 miliard korun) by si unie mohla „stáhnout“ z realizovaných grantů Covid, které země dostala na pomoc při zotavování z globální pandemie. Na Slovensku, jehož rozpočet není vůbec v dobré kondici, by to mohlo zastavit až osmdesát procent veřejných investic.

Zmrazení už zažil Orbán

Slovensko by nebylo první země. Na rok zmrazila Evropská komise peníze také Maďarsku, kde měla podobně jako u jeho severních sousedů obavu o osud demokracie. Deset miliard eur, tedy přes 250 miliard korun, držela unie u ledu rok a Maďaři je dostali zpět v prosinci minulého roku. „Dnešním rozhodnutím však proces nekončí. Situaci budeme i nadále pečlivě sledovat a v případě, že by došlo k nějakému zpětnému chodu, budeme včas reagovat,“ řekl tehdy podle EuroNews evropský komisař pro spravedlnost.

Nedodržovat pravidla je pro Fica norma

Na situaci Slovenska jsme se ptali i politologa Jana Charváta z Univerzity Karlovy. „Vidíme tu snahu napříč zeměmi o rozklad institucionálních záležitostí – Maďarsko, Itálie a právě třeba Slovensko. Většinou je pomalý, na Slovensku to ale, zdá se, zkouší rychle. Uvidíme, jestli to společnost vydrží, zatím se proti tomu razantně vymezuje a uvidíme, k čemu to povede. Na Slovensku vidíme, že iluze, že všichni budou dodržovat nějaká demokratická pravidla, je totálně chybná,“ říká politolog. „Ta ‚nová generace politiků‘, jako je třeba Trump, Orbán nebo právě Fico s Babišem, dokáže využívat nálad ve společnosti tak, aby na jejich vlně surfovali k moci,“ dodává.

Nový zákoník je špatný vtip

Důvodem výše popisovaných kroků je mimo jiné i změna trestního zákoníku. „Změny se podstatným způsobem dotknou jak výše trestů, tak délky promlčecích lhůt, jakož i rozhodování o zajištění majetku a výkonu trestů v již probíhajících řízeních. Jsou to obrovské změny k horšímu a opravdu si myslím, že naši sousedé čelí velké krizi. Komise by neměla dopustit, aby se ze Slovenska stalo nové Maďarsko, a měla by dělat vše pro to, aby ochránila evropskou demokracii a finance,“ řekl při schvalování novely pro Čtidoma.cz pirátský poslanec Mikuláš Peksa.