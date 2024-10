Fico nadbíhal Putinově železné panně

Robert Fico prolomil něco, co drželi všichni evropští politici od začátku války na Ukrajině. Dal rozhovor některému z ruských médií. A to ne ledajakému, ale rovnou propagandistické televizi Rossija 1, kde se pravidelně vyhrožuje Západu, jeho politikům a dokonce celým národům. Místní propagandisté navrhují svrhnout na evropská hlavní města atomové bomby, nebo vyprávějí lži o tom, jak Evropa trpí bez ruského plynu. Lépe si prostě Fico vybrat nemohl.

Fico je mistr ruské propagandy

Aby mistry ruské propagandy Fico potěšil, papouškoval jejich lži a polopravdy, které o válce na Ukrajině šíří od samého začátku. „Neexistuje žádné racionální pozadí toho, že by Rusko mělo zájem na konfliktu s celým světem," říkal v televizi, kde právě takové výhružky zaznívají s železnou praviodelností. Slepě opakoval také bludy o údajném míru v Istanbulu, který navrhlo Rusko, ale měj jej odmítnout Boris Johnson. Ačkoliv ukrajinská i britská strana shodně tvrdí, že to tak nebylo. Zapomněl také tak trochu zmínit, že příměří mělo být uzavřeno za šílených podmínek pro Ukrajinu.

Nesmlouvavá Putinova železná panna

To vše dělal tváří v tvář Olze Skabejevové, ikoně ruské dezinformační scény, která si vysloužila díky svým plamenným projevům přezdívku "Putinova železná panna." Ta je známá třeba legendární scénou, kterou ztropila, když si jeden z jejích hostů dovolil kritizovat Putinův režim. „Jedinec může kritizovat armádu, ministerstva a tak dále, ale jenom doma! V kuchyni,“ řvala na hosta moderátorka, který se v tu chvíli jen omezil na bázlivé přikyvování. „Kritizujte a pak jděte do postele,“ překřikovala překvapeného hosta rozlícená Skabejevová.

Charvát: Slovensko zažívá rychlý obrat

Podle politologa Jana Charváta, se kterým se redakce ČtiDoma.cz o situaci na Slovensku bavila, se situace na Slovensku zřejmě příliš zlepšovat nebude. Na situaci Slovenska jsme se ptali i politologa Jana Charváta z Univerzity Karlovy. „Vidíme tu snahu napříč zeměmi o rozklad institucionálních záležitostí – Maďarsko, Itálie a právě třeba Slovensko. Většinou je pomalý, na Slovensku to ale, zdá se, zkouší rychle. Uvidíme, jestli to společnost vydrží, zatím se proti tomu razantně vymezuje a uvidíme, k čemu to povede. Na Slovensku vidíme, že iluze, že všichni budou dodržovat nějaká demokratická pravidla, je totálně chybná,“ říká politolog. „Ta ‚nová generace politiků‘, jako je třeba Trump, Orbán nebo právě Fico s Babišem, dokáže využívat nálad ve společnosti tak, aby na jejich vlně surfovali k moci,“ dodává.

Slovensko se izoluje

Co za svou loajalitu vůči Rusku může Fico získat? To je skvělá otázka. Ze strany Evropské unie mu zatím za jiné prohřešky hrozí pozastavení peněz, pokud se ale bude dále přibližovat k Rusku, rozhodně mu to nepomůže ve vztahu jak s Českem, tak podstatně větším a silnějším Polskem, které si nebezpečí z Ruska velmi dobře uvědomuje. Vztahy Česka a Slovenska ale už jeho chováním velmi trpí a dostávají se do stavu, kdy bude velmi složité je napravovat.

