Jak si užít dovolenou v Egyptě bez „faraonovy pomsty“ – tipy pro zdravou a bezstarostnou cestu
Čeká vás dovolená v Egyptě a chcete si užít slunce, památky i moře bez nepříjemných zažívacích potíží známých jako „faraonova pomsta“? Tento praktický průvodce vám ukáže osvědčené způsoby, jak se připravit na dovolenou, vyhnout se zdravotním komplikacím a správně vybavit cestovní lékárničku. S našimi radami si můžete užít pobyt v Egyptě klidně, bezpečně a bez stresu.
Faraonova pomsta – co se skrývá pod tímto pojmem?
„Faraonova pomsta“, odborně cestovatelský průjem, je častým problémem turistů v Egyptě. Příčinou jsou především bakteriální infekce, nejčastěji escherichia coli, které způsobují až 60–80 % případů. Méně časté jsou virové infekce, například norovirus či rotavirus, a ještě vzácnější jsou paraziti, kteří obvykle způsobují delší obtíže. Dalším faktorem je odlišná střevní mikroflóra – tělo není zvyklé na bakterie běžné v tomto regionu.
Proč právě Egypt? I když cestovatelský průjem není výsadou Egypta, zdejší horké klima urychluje růst bakterií v potravinách, odlišné standardy úpravy vody mohou zvýšit riziko a kořeněná místní kuchyně je pro evropský žaludek často náročná. Velký počet turistů navíc zvyšuje možnost přenosu infekce.
Mezi typické příznaky patří řídká vodnatá stolice, břišní křeče, nevolnost, někdy zvracení a mírná horečka. Obvykle se objeví 3–5 dní po příjezdu a odezní během několika dnů. Rizikové jsou zejména první návštěvy rozvojových zemí, zvláště náchylné jsou děti, lidé s oslabenou imunitou nebo chronickými střevními obtížemi.
Prvním krokem k prevenci jsou informace, proto si přečtěte náš podrobný článek o příčinách, léčbě a prevenci faraonovy pomsty.
Příprava před cestou – posilování obranyschopnosti
Před odjezdem do Egypta je klíčové pečlivé zajištění dobrého zdravotního stavu i vybavení. Doporučuje se navštívit lékaře 2–4 týdny před cestou, prodiskutovat možnost preventivních antibiotik (volba je individuální), doplnit běžná očkování, zajistit si lékařské předpisy na potřebné léky a konzultovat stávající zdravotní potíže.
Doplnění probiotik může pomoci snížit riziko cestovatelského průjmu. Začněte 1–2 týdny před odjezdem a pokračujte během cesty. Ideální jsou vícekmenové přípravky, například Enterol nebo složení s laktobacily.
Užitečná je také postupná příprava jídelníčku. Pokud nejste zvyklí na kořeněná jídla, zkoušejte je pozvolna a vyhněte se dramatickým změnám stravy těsně před odjezdem. Dobře odpočatý imunitní systém je silnější a odolnější. Ověřte si, zda cestovní pojištění zahrnuje zdravotní péči, léky a nouzovou asistenci.
Menší rizika pomáhá zvládnou psychická příprava – plánování a znalosti snižují úzkost. Připravte se na základě ověřených informací, avšak nepanikařte. Díky těmto krokům můžete vyrazit do Egypta s větším klidem a jistotou, že jste svůj obranný mechanismus nastavili správně.
Cestovní lékárnička – co si zabalit?
Správně připravená lékárnička je pro bezstarostnou dovolenou v Egyptě naprosto klíčová.
Nejdůležitější položkou je rehydratační sůl. Zabalte minimálně 3–5 balíčků standardního rehydratačního roztoku, který účinně zabraňuje nebezpečné dehydrataci při průjmu. Rehydratační sůl vždy míchejte výhradně s balenou, bezpečnou vodou. Pro rychlou úlevu si přibalte loperamid (Imodium), který zpomaluje střevní peristaltiku; používejte ho však s rozvahou, jelikož není vhodný při horečce nebo přítomnosti krve ve stolici.
Na závažné a přetrvávající potíže by měl lékař předepsat antibiotika (obvykle azithromycin nebo ciprofloxacin), která je nezbytné užívat přesně podle pokynů a dokončit celý cyklus. Pokračujte v pravidelném užívání probiotik, pomáhají udržet rovnováhu střevní mikroflóry.
Dále nezapomeňte na léky proti nevolnosti a zvracení, léky proti bolesti a horečce (paracetamol/ibuprofen) a antacida na pálení žáhy. V lékárničce by neměly chybět antiseptické ubrousky, kvalitní repelenty, opalovací krém a alkoholový dezinfekční gel (alespoň 60 %). Vezměte si s sebou také toaletní papír – jen pro případ. Vezměte léky v originálním balení s předpisy a rozdělte je – část do příručního zavazadla, část do kufru. Dobře vybavená lékárnička znamená klidnější a bezpečnější dovolenou.
Bezpečná voda – zlaté pravidlo
Nejdůležitější zásadou během dovolené v Egyptě je nepít kohoutkovou vodu. Toto pravidlo platí napříč celou zemí, včetně turistických oblastí a luxusních hotelů, a není vhodné ho ignorovat. Pro prevenci je nezbytné používat pouze balenou vodu, vždy zkontrolujte, že je pečeť neporušená. Hotely obvykle poskytují balenou vodu zdarma, nebo si ji můžete koupit v důvěryhodných obchodech. Doporučuje se nosit láhev stále s sebou.
Při čištění zubů používejte pouze balenou vodu a při sprchování mějte ústa zavřená. Vyhněte se oplachování úst kohoutkovou vodou a vyvarujte se ledu v nápojích, protože často obsahuje vodu z kohoutku. Objednávejte si nápoje bez ledu, i v hotelových barech.
Při plavání mějte ústa zavřená a po návratu z bazénu či moře se ihned osprchujte. Chlorované bazény jsou obecně bezpečné, ale vyhněte se polykání vody. U jídel v restauracích preferujte balenou vodu nebo horké nápoje. Důsledná kontrola vody je nejúčinnější prevencí proti zažívacím problémům.
Bezpečnost jídla – co jíst a čemu se vyhnout?
Při dovolené v Egyptě je zásadní dbát na bezpečnost potravin. Základní pravidlo zní: „Upečte, oloupejte, povařte nebo zapomeňte“. Nejbezpečnější jsou horká, dobře propečená jídla a čerstvě připravené pokrmy, které nevydrží dlouho. Pokud využíváte All inclusive balíčky, upřednostňujte nejvytíženější časy, kdy je vysoký obrat jídla. Z horkých pokrmů by opravdu měla stoupat pára, vyhněte se jídlu, které stojí vlažné. Sledujte také čistotu servírovacích ploch.
Bezpečně můžete vybírat čerstvě grilované maso a ryby, vařenou zeleninu, pečivo, loupané ovoce, polévky a dušená jídla, stejně jako dobře uvařená vejce. Naopak opatrní buďte u syrových salátů, neoloupaného ovoce, nedovařeného masa či ryb, majonézových salátů, nepasterizovaných mléčných výrobků, street foodu, pokud není čerstvý a horký, a u měkkýšů.
Mezi restauracemi vybírejte rušné podniky, kterým důvěřují i místní, a sledujte čistotu kuchyně. Na trzích a u stánků volte místa s vysokým obratem zákazníků a sledujte přípravu jídla. Při konzumaci kořeněných pokrmů začínejte mírně pálivými jídly a pálivost zvyšujte postupně.
Hygienické návyky – vaše první linie obrany
Správná hygiena je klíčová pro prevenci kontaminace a onemocnění během dovolené v Egyptě. Mytí rukou je nejdůležitější – vždy před jídlem, po použití toalety a po kontaktu se zvířaty, penězi či veřejnými povrchy. Používejte mýdlo a vodu po dobu alespoň 20 sekund, včetně nehtů, nebo dezinfekční gel s minimálně 60% obsahem alkoholu, který noste stále s sebou. V koupelně používejte pouze poskytnutý toaletní papír, vyhněte se zbytečnému dotýkání povrchů a ruce dezinfikujte ihned po použití toalety. Nezapomeňte, že systém splachování se může lišit.
Osobní věci, jako telefon, brýle či opakovaně použitelné lahve, udržujte čisté a nesdílejte ručníky ani jiné předměty. Vyhněte se dotýkání obličeje před umytím rukou. V hotelovém pokoji otírejte ovladače, vypínače a používejte pouze poskytnuté sklenice a hrnky. Na pláži či u bazénu se osprchujte před i po koupání, nesdílejte ručníky a chraňte jídlo před pískem. Buďte opatrní i u jídla nabízeného cizími lidmi – zdvořile odmítněte, pokud si nejste jisti jeho bezpečností. Pečlivá hygiena sice vyžaduje pozornost, ale účinně snižuje riziko nemocí.
Strategie pro pobyt v All inclusive resortu
Dovolená v Egyptě v All inclusive resortu může být pohodlná i bezpečná, pokud dodržíte několik zásad. V bufetu volte nejčerstvější jídlo – ideálně během špičky nebo v prvních 30 minutách po otevření. Vyhněte se konci doby podávání, kdy jídlo stojí delší dobu. Sledujte hygienu personálu, použití rukavic, výměnu příborů a teplotu pokrmů – z horkého jídla by měla stoupat pára. Sledujte chování ostatních hostů a důvěřujte svým instinktům.
Nápoje pijte z uzavřených lahví nebo plechovek; horký čaj a káva jsou bezpečné. Smoothies se mohou připravovat z kohoutkové vody, proto se raději ptejte nebo je vynechte. Mezi jídly mějte po ruce bezpečné svačiny, jako sušenky či balené produkty, a vždy noste láhev vody. À la carte restaurace často nabízejí čerstvě připravené jídlo a mohou být bezpečnější než bufety.
Domluvte se s personálem na pravidelném doplňování balené vody na pokoj a případně se informujte o způsobu přípravy jídel. Sledujte děti u bufetu, učte je umývat si ruce a vybírat vhodné svačiny. Při dodržování těchto zásad bude vaše dovolená v Egyptě příjemná a bezpečná zároveň.