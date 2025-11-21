Jak vybudovat diverzifikované investiční portfolio?
Pokud investor nerozdělí svůj kapitál mezi různé typy investičních fondů, akcie, dluhopisy a další nástroje, významně tím zvyšuje riziko – obzvlášť v době hospodářské nestability na domácím i globálním trhu. Jak tedy postavit správně diverzifikované portfolio? Podívejte se, která aktiva dávají smysl.
Z tohoto článku se dozvíte:
• co přesně diverzifikace znamená a jak funguje v praxi
• proč rozdělení kapitálu snižuje riziko ztrát
• jaká aktiva stojí za zvážení při sestavování portfolia
• jak diverzifikovat podle zvolené investiční strategie
• kdy dává smysl využít pomoc investičního poradce
Jak diverzifikace funguje v investování
Investoři mohou volit různé přístupy v závislosti na svém postoji k riziku, ale v každém případě by měli mít na paměti význam diverzifikace. Ta totiž chrání před výraznými ztrátami v případě burzovního propadu nebo rychlého poklesu hodnoty určitého fondu. Diverzifikací se zajišťuje, že pokud dojde k nečekané události, ztráty zasáhnou pouze část portfolia, zatímco zbytek kapitálu zůstane odolnější vůči ekonomickým otřesům.
Portfolio lze diverzifikovat jak v rámci konzervativních strategií, tak u těch agresivních. Investor může rozdělit prostředky pouze mezi nízkoriziková aktiva a tím minimalizovat ztráty, přičemž si zachová přiměřený výnos. U dynamických strategií naopak diverzifikace umožňuje optimalizovat výnos i při vyšší volatilitě – a to i v případě, že část investic směřuje do klesajících aktiv.
Jaká aktiva zvolit pro diverzifikaci portfolia
Každý investor si určuje vlastní poměr rozdělení kapitálu mezi různé třídy aktiv. Jaké konkrétní nástroje dávají smysl?
Akcie
Akcie patří mezi rizikovější investiční nástroje, ale zároveň nabízejí potenciál vysokého výnosu. Pro jejich nákup je zapotřebí mít makléřský účet. Pokud o to investor nestojí, může zvolit investiční fondy, které prostředky rozmísťují na akciových trzích po celém světě. Nutno podotknout, že v době prudkých propadů může být likvidace akcií i podílových listů zdlouhavá. Akcie nemusí najít kupce vůbec, zatímco fondy provádějí transakce s několika denním zpožděním, což omezuje flexibilitu přesunu kapitálu.
Kryptoměny
Nákup kryptoměn představuje další způsob, jak diverzifikovat portfolio. Digitální měny jako cardano přinášejí vysoký potenciál výnosu a zároveň vykazují střední míru rizika, především kvůli rostoucí poptávce po virtuálních financích. Většina kryptoměn si v posledních letech udržuje rostoucí trend a obavy ze spekulativní bubliny se dosud nenaplnily.
Dluhopisy
Dluhopisy s garantovaným výnosem jsou osvědčeným způsobem, jak ochránit kapitál před ztrátami. Po uplynutí dané doby obdrží investor celou částku zpět spolu s úrokem. Tato forma investice nevyžaduje aktivní sledování trhů nebo ekonomických zpráv – postačí vyčkat na termín splatnosti. Nevýhodou je ale nižší likvidita - prostředky jsou vázány po celou dobu trvání dluhopisu.
Komodity
Diverzifikace může zahrnovat také komodity – typicky zlato ve formě slitků nebo investičních mincí. Jde o drahý kov s dlouhodobě stabilní hodnotou, který je globálně uznáván a v krizových časech nebo válečných konfliktech může sloužit i jako platební prostředek.
Diverzifikace portfolia s pomocí poradce
Začínající investoři mohou mít potíže s výběrem správné kombinace aktiv. Nemusí však sami detailně studovat burzovní grafy a finanční výkazy – k dispozici jsou profesionální investiční poradci. Jejich kvartální doporučení pomáhají sestavit portfolio v souladu se zvolenou konzervativní nebo agresivní strategií a poskytují oporu při rozhodování v měnících se podmínkách trhu.