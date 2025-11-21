Jaká je ideální výška stromku do obýváku: 180 nebo 220 cm?
Je to tak. Pomalu, ale jistě přichází Vánoce a s nimi každoroční výběr vánočního stromku. Někdo má rád drobný stromek, který se vejde do rohu obýváku, jiný si bez pořádného vánočního kolosu neumí svátky představit. Jenže jak poznat, jestli bude lepší stromek vysoký 180 nebo 220 centimetrů? Nejde jen o výšku stropu, ale i o to, jaký dojem chcete, aby vaše Vánoce zanechaly. Mají být klidné a útulné, nebo velkolepé a slavnostní?
Důležitý je prostor
Základní pravidlo je jednoduché: čím nižší strop, tím menší stromek. Umělé vánoční stromky 180 cm se hodí do většiny bytů, protože nechávají dost prostoru i na špičku a osvětlení. Stromek působí vyváženě, nenaruší proporce místnosti a snadno se zdobí. Model vysoký 220 cm už potřebuje víc místa kolem sebe. Ideální je otevřený obývák nebo prostor s vysokým stropem, kde vynikne jeho tvar i výška.
Malý stromek vytváří klid, velký přidá efekt
Menší stromky bývají praktičtější, protože se jednoduše přenášejí, snadno zdobí a nevyžadují složité skladování. Výška 180 cm navíc vypadá dobře i v menších místnostech, kde opticky nezmenšuje prostor. Naopak umělé vánoční stromky 220 cm mají úplně jiný účinek. Vytváří slavnostní atmosféru, působí majestátně a stávají se středem pozornosti. Je to ideální volba pro ty, kteří milují, když jsou Vánoce vidět i z okna.
Záleží i na stylu interiéru
Do minimalisticky laděného bytu padne spíš menší model, který působí vzdušně a nechává vyniknout ostatní výzdobu. Ve větších domech se zase lépe vyjímá 220cm stromek, který přirozeně zaplní prostor a opticky ho sjednotí. Pomůže také zvážit barvu stěn, typ osvětlení i to, kam stromek postavíte. Tam, kde je málo světla, se víc hodí menší stromek s výraznými ozdobami, do světlých místností naopak vyšší model s decentní výzdobou.
Rozhodování mezi 180 a 220 centimetry není o centimetrech, ale o pocitu. Menší stromek přináší klid a pohodu, větší dodá svátkům slavnostní výraz. Ať zvolíte kteroukoli variantu, důležité je, aby se vám pod stromkem dobře dýchalo, povídalo i rozdávaly dárky, protože právě to dělá Vánoce opravdové.