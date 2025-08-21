Motorový olej: nezbytnost, bez které daleko nedojedete
Když sednete do auta, většinou řešíte jen to, jestli máte dost paliva. Jenže motor kromě benzínu nebo nafty potřebuje ještě něco, co není tolik vidět, ale je stejně důležité – motorový olej. Bez něj by se žádné auto dlouho nerozjelo.
Proč je motorový olej důležitý?
Motor pracuje v extrémních podmínkách a jednotlivé součástky jsou neustále vystaveny tření a vysokým teplotám. Motorový olej proto vytváří ochrannou vrstvu, která kovové části odděluje, chladí je a zároveň odnáší nečistoty. Díky tomu si motor udrží výkon a spolehlivost i při vysokém nájezdu. Bez něj by auto dlouho nepřežilo.
Kdy je čas na výměnu oleje?
Řidiči často nechávají výměnu oleje na dobu „až bude čas“ – ale to je velká chyba. Olej se postupně unaví, zhoustne, přestane správně mazat a místo ochrany může motoru ublížit. Ideální je měnit ho zhruba po 10–15 tisících kilometrech nebo aspoň jednou do roka. U starších aut je lepší být ještě pečlivější. Jakmile olej zčerná, začne nepříjemně páchnout nebo se rozsvítí kontrolka na palubní desce, je výměna nutná hned.
Jaký olej je pro auto nejlepší a kde ho pořídit?
V nabídce najdete oleje minerální, polosyntetické i plně syntetické a snadno se v tom dá ztratit. Moderní vozy většinou potřebují syntetiku, která vydrží vyšší teploty a delší intervaly výměny. Naopak starší auta si často vystačí s levnějšími minerálními oleji. Nejlepší cestou je vždy nahlédnout do manuálu a řídit se doporučením výrobce, protože nevhodný olej může motor poškodit.
Motorový olej možná není vidět, ale jeho význam je obrovský. Správná péče o něj prodlužuje životnost motoru, šetří palivo, a hlavně peníze za zbytečné opravy. Kdo chce mít jistotu, že autu dopřává kvalitní péči, měl by olej kupovat u prověřených prodejců.