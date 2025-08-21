Motorový olej: nezbytnost, bez které daleko nedojedete

Motor kromě benzínu nebo nafty potřebuje ještě něco, co není tolik vidět, ale je stejně důležité – motorový olej. Bez něj by se žádné auto dlouho nerozjelo.
Motor kromě benzínu nebo nafty potřebuje ještě něco, co není tolik vidět, ale je stejně důležité – motorový olej. Bez něj by se žádné auto dlouho nerozjelo.
komerční sdělení

Když sednete do auta, většinou řešíte jen to, jestli máte dost paliva. Jenže motor kromě benzínu nebo nafty potřebuje ještě něco, co není tolik vidět, ale je stejně důležité – motorový olej. Bez něj by se žádné auto dlouho nerozjelo.

reklama

Proč je motorový olej důležitý?

Motor pracuje v extrémních podmínkách a jednotlivé součástky jsou neustále vystaveny tření a vysokým teplotám. Motorový olej proto vytváří ochrannou vrstvu, která kovové části odděluje, chladí je a zároveň odnáší nečistoty. Díky tomu si motor udrží výkon a spolehlivost i při vysokém nájezdu. Bez něj by auto dlouho nepřežilo.

Kdy je čas na výměnu oleje?

Řidiči často nechávají výměnu oleje na dobu „až bude čas“ – ale to je velká chyba. Olej se postupně unaví, zhoustne, přestane správně mazat a místo ochrany může motoru ublížit. Ideální je měnit ho zhruba po 10–15 tisících kilometrech nebo aspoň jednou do roka. U starších aut je lepší být ještě pečlivější. Jakmile olej zčerná, začne nepříjemně páchnout nebo se rozsvítí kontrolka na palubní desce, je výměna nutná hned.

Jaký olej je pro auto nejlepší a kde ho pořídit?

V nabídce najdete oleje minerální, polosyntetické i plně syntetické a snadno se v tom dá ztratit. Moderní vozy většinou potřebují syntetiku, která vydrží vyšší teploty a delší intervaly výměny. Naopak starší auta si často vystačí s levnějšími minerálními oleji. Nejlepší cestou je vždy nahlédnout do manuálu a řídit se doporučením výrobce, protože nevhodný olej může motor poškodit.

Na trhu se ale objevují i padělky, které mohou motoru výrazně uškodit. Proto je dobré nakupovat u prověřených obchodů. E-shop Tambov.shop nabízí široký výběr motorových olejů pro různé typy vozidel a garantuje jejich původ. Navíc se můžete spolehnout na to, že vám poradí s výběrem přesně pro váš vůz.

Motorový olej možná není vidět, ale jeho význam je obrovský. Správná péče o něj prodlužuje životnost motoru, šetří palivo, a hlavně peníze za zbytečné opravy. Kdo chce mít jistotu, že autu dopřává kvalitní péči, měl by olej kupovat u prověřených prodejců.

https://www.ctidoma.cz/clanek/zajimavosti/motorovy-olej-nezbytnost-bez-ktere-daleko-nedojedete-79992
reklama
Vstoupit do diskuse
reklama

Svobodová z Ulice pochovala dva partnery. Poprvé byla vdaná za syna známého hokejisty

Konec Borhyové na Nově! A tahle prsatá blondýna místo ní

Brzobohatý a jeho manželka na rozcestí? Rok od svatby a teď tohle!

Ivana Gottová a miliardář Tsoukernik: Pravda už musela ven!

Veronika Žilková si Holomáče nevezme. Spíš se dřív zase rozejdou

Burešová končí s Forejtem kvůli svému ex? Tohle je dost vážné

Proč je smích důležitý a jak může ovlivnit náladu a zdraví. Rozhovor s psychiatrem Karlem Nešporem

„Chci Petru Pavlovi rozbít kamenem lebku a Fialu pověsit,“ hlásá Zdeněk Doleček, milovník Putina a dezinformátor

reklama
reklama

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

čtidoma.cz
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz
© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.
Kontakty | Etický kodex | Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů