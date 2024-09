Nejmodernější americké jaderné ponorky tříd Virginia a Columbia mají problém: Zpoždění

Třída jaderných ponorek Virginia je jednou z výkladních skříní amerického námořnictva. Nicméně celý program dodávek ponorek je o několik let zpožděn, protože americké loděnice nestačí vyrábět tato plavidla včas, což přidělává další vrásky na čele vedoucím představitelům námořnictva.

Pokud chtějí USA v případné válce na moři uspět proti svým hlavním rivalům, tedy Číně a Rusku, potřebují, aby byly námořnictvu dodávány moderní ponorky včas. To se nyní u třídy Virginia neděje. Jak totiž uvedl britský deník The Guardian, americké loděnice mají až tři roky zpoždění při stavbě nových ponorek, které se týkají vylepšené verze těchto plavidel, Blocku IV.

Omezená schopnost loděnic

Jak píše americký magazín National Interest, nejviditelněji je zpoždění dodávek vidět na rychlé útočné ponorce USS Massachusetts. Její uvedení do provozu se zpozdilo, očekává se, že by měla být uvedena do služby až v roce 2025. Právě schopnost amerických loděnic stavět nejmodernější ponorky je v současné době omezená.

Loděnice Huntington Ingalls Industries, která je jednou ze dvou loděnic, jež jsou schopné postavit tento typ ponorek, uvedla, že příčinou zpoždění jsou potíže s výměnou vybavení plavidel během jejich testování.

Problém nejen u třídy Virginia

Problémy potvrdil i šéf loděnic Chris Kastner: „Během tří měsíců zaznamenal konstrukční tým ponorky USS Massachusetts menší narušení testovacího programu, která se týkala právě výměny určitého vybavení,“ prohlásil Kastner. Současně dal ředitel loděnic najevo, že v testovacím programu ponorky USS Massachusetts byl učiněn větší pokrok.

USA nemají problém jen u třídy Virginia, ale také u nejnovější třídy Columbia, která se potýká především s prodražením celého projektu a nedostatkem materiálu. Nicméně je třeba říct, že zmíněné faktory ovlivnila pandemie covidu-19 a další nepříznivé jevy. Na každý pád jsou výše uvedené potíže pro Američany hlasitým varováním, protože v případě konfliktu s jejich hlavními rivaly na moři, Čínou a Ruskem, by mohli tahat za kratší stranu provazu.

Průběžná modernizace ponorek

První jednotka – USS Virginia (SSN-774) – vstoupila do služby v roce 2004. Výtlak plavidel činí 7800 t, délka 115 m. Pohon zajišťuje jeden jaderný reaktor a dvě turbíny. Ponorky mohou dosahovat rychlosti přes 25 uzlů (pod hladinou), jejich dosah je neomezený.

Výzbroj tvoří čtyři torpédomety a ponorky jsou vybaveny 12 vertikálními vypouštěcími sily pro střely s plochou dráhou letu Tomahawk. Třída Virginia se průběžně modernizuje, v současné době je ve stavbě několik ponorek už ve verzi Block V.

