Nová verze legendární Lady Niva je pro smích i Rusům. Najdi pět rozdílů!

Lada Niva je asi to nejlepší, co kdy z ruských fabrik sjelo. Malé, lehké a extrémně jednoduché auto mělo skvělé vlastnosti pro ty, jejichž denním chlebem nebyly hladké silnice, ale nehostinný terén. Myslivci, technici, terénní pracovníci – ti všichni v minulosti tohle auto oceňovali. Bylo typicky rusky nepohodlné, motor nebyl příliš silný, ale díky jednoduché technice byl vůz velmi jednoduchý na opravu a údržbu. Časem bylo nahrazeno modernějšími vozy, ale Rusové na něj pořád nedají dopustit.

Nouze znovuzrodila Nivu

Tím, jak na Rusko udeřily sankce naplno, se v zemi nedostává vozů a ruské automobilky se tak musí uchylovat k výrobě modelů, které vypadají jako z muzea. Třeba právě Lada Niva. Svou nouzi ale Rusové maskují za kuriózní výmluvy. Na sociální síti vKontakte teď automobilka AvtoVAZ, která Nivu historicky vyrábí, zveřejnila zprávu, která Rusy určitě potěšila, ale na Západě vyvolala jen nevěřícné kroucení hlavou.

Podle informací webu Gazeta.ru má totiž „nový“ model jedinou novinku. „Ruská automobilka AvtoVAZ ukázala nový design klasické Lada Niva Legend, která byla vybavena LED světly pro denní svícení. Zveřejněné záběry ukazují, že žárovky ve světlometech byly nahrazeny LED diodami. Dříve byly žluté, nyní jsou natřeny bílou barvou,“ píše ruský web. Možná vám to připomíná výrobu aut v socialistickém Československu, kdy třeba nový model Škody 120 soudruzi vytvořili přidáním několika kontrolek na palubní desku.

Legraci si dělají i Rusové

Na ruské sociální síti vKontakte, kde informaci o „nové“ Nivě zveřejnila stránka Avtograd, tak někteří Rusové opatrně naznačují, že inovací je poněkud málo a také pochybné kvality. „Tímto způsobem je jednodušší koupit a nainstalovat LED žárovky, stane se to samé,“ říká v komentářích Arš Dordziev. „To je průlom,“ dělá si už nepokrytou legraci Alexandr Sidyakin. Jak je vidět, už i samotní Rusové dávají najevo, že některé jim předkládané inovace nejsou tak horké, jak se zdá.

Moskvič i Volha montují čínské vozy

Rusům dělá výroba aut poslední dobou velké vrásky. Nedávno proběhla světem informace, že činnost obnovila legendární sovětská automobilka Moskvič. Nepokrytou radost ruských pohlavárů tak může kazit jen to, že vlastně nejde o žádná ruská auta, ale o čínská SUV značky JAC, která jsou montovaná v bývalé továrně Renaultu. Ten ji po začátku ruské invaze na Ukrajinu převedl Kremlu za pouhý jeden rubl, protože výroba v Rusku musela být zastavena. Jediné ruské přispění k výrobě nového Moskviče je tak to, že v závodě v Togliatti namontují do auta motor a prohodí znaky. Nic, na co bychom v Rusku nebyli zvyklí.

Podobně je na tom i Volha. Kdysi slavná sovětská značka doteď zmírala, naposledy v roce 2010 produkovala pozměněnou verzi amerického auta Chrysler Sebring pod jménem Volha Siber. Od té doby továrna chátrala, teď však dostala nový dech. Nové Volhy tu (podobným způsobem jako Moskviče) vznikají z čínských automobilů Changan. Hlad v Rusku po nových autech neklesá. Podle webu CarNewsChina jich bylo jen za duben letošního roku dovezeno téměř 60 tisíc. Na 94 procent aut přitom pocházelo z Číny.

KAM DÁL: Když se velký šéf zlobí. Tohle jsou nejhorší dopisy podřízeným ředitelů Tesly, Applu i Amazonu