Ruská „Bílá labuť“ jako globální hrozba. Bombardér Tu-160 ohromuje i Západ

Pokud jsou Rusové v rámci své vojenské výzbroje na nějaký letoun zvlášť hrdí, tak je to právě Tu-160. A není to jen shora vyjmenovanými několika „nej“, ale také schopností plnit rozličné mise v podstatě kdekoliv na světě, jak uvádí magazín National Interest.

Vývoj letounu začal zkraje 70. let, první prototyp se vznesl do nebe v roce 1981 a o sedm let později vstoupil do služby. Tu-160 byl posledním sovětským strategickým bombardérem.

Nejvýkonnější motorové jednotky

Pohonné ústrojí obstarávají čtyři dvouproudové motory NK-32, mimochodem nejvýkonnější motorové jednotky, jaké kdy byly v bojovém letadle použity. Díky nim je bombardér schopen překročit rychlost 2 machy. Maximální rychlost stroje činí 2 220 km/h, dolet 12 300 km.

Pestrá zbraňová výbava

Samostatnou kapitolou je potom zbraňová výbava, na které si dali Rusové záležet. Výzbroj tvoří 12 ruských podzvukových řízených střel vzduch-země Ch-55, 24 hypersonických balistických střel typu vzduch-země, laserem naváděné střely (RBK) a klasické pumy (FAB, BetAB). I z těchto důvodů chová Západ k Tu-160 respekt a uznává ho jako letoun, který pro NATO může představovat vážné nebezpečí v případě vypuknutí konfliktu.

Tu-160 tvoří součást sil, které útočí na Ukrajinu, respektive na její vybrané cíle kritické infrastruktury. Bombardéry odpalují protizemní řízené střely s plochou dráhou letu Ch-555 a řízené střely s plochou dráhou letu typu vzduch-země Ch-101.

„Bílé labutě“ nad Ukrajinou

Ačkoliv ruští agresoři nejprve Tu-160 nenasazovali do akce, po mnoha dnech konfliktu tak přece jen učinili. Nicméně jsou používány střídmě vzhledem k dalším modernizačním plánům, a dlužno k tomu dodat, že se o ně Rusové zvlášť obávají, stejně jako o svou nejmodernější techniku.

Není v této souvislosti bez zajímavosti, a uvádí to web Ukrainska pravda, že ukrajinské letectvo zdědilo po SSSR devatenáct kusů Tu-160. V roce 1999 bylo do Ruska převedeno osm strojů za zúčtování dluhů za dodávky ruského plynu, zbylé pak byly pod dohledem USA sešrotovány. Jinými slovy to znamená, že některé tyto stroje, které Ukrajina převedla Rusku, teď mohou okupanti používat ve válce proti ní.

Budoucí modernizace

Rusové si chtějí každopádně i nadále udržet vysoký modernizační potenciál „Bílé labutě“, což zahrnuje nové možnosti elektronického boje, lepší schopnost přežití proti nejlepší protivzdušné obraně či schopnosti zasazovat přesnější údery.

Zdroj: autorský článek

