Čínský bombardér nad Havají! V USA se třesou strachy

Zbrojní závody se neodehrávají jen na vodě či na souši, ale přirozeně i ve vzduchu. Jak řekl lapidárně vojenský analytik Andreas Rupprecht: „Všechno americké válečné plánování a akvizice armádního materiálu jsou zaměřeny proti Číně a bombardér B-21 je jedním z hlavních vkladů v těchto úvahách.“

Úctyhodný dolet

Američané už mají k dispozici dlouho očekávaný bombardér B-21, Čína se zase spoléhá na svůj H-20. Jak uvádí dobře obeznámený americký magazín National Interest, tento stroj by mohl dosáhnout americké základny na Guamu, potenciálně i Havaje. Zejména dolet je vlastností, kterou se může čínský stroj pyšnit, ten má činit asi 8 500 km.

Nicméně podle čínských médií, která musíme brát se značnou rezervou a která cituje rovněž web Army Recognition, má činit dolet H-20 až 13 000 km. Zajímavé je srovnání s ostatními bombardéry. Ruský Tu-160 má dolet 12 300 km, americký B-21 Raider asi 10 500 km.

Pokrok v jaderném odstrašování

Vlastní vývoj stealth podzvukového bombardéru pak znamená pro Peking významný skok ve vojenských kapacitách, zejména v oblasti jaderného odstrašování, jak píše dále National Interest. A je to současně dalším důkazem, že se Čína chce ve zbrojních závodech nejen vyrovnat USA, ale také převzít v dlouhodobější perspektivě štafetový kolík ještě modernějším či údernějším vojenským arzenálem.

Poprvé se veřejnost o vývoji nového bombardéru dozvěděla v roce 2016. H-20 má být konstrukčně létajícím křídlem, bude mít nosnost 10 tun konvenčních nebo jaderných zbraní. H-20 má být navržen tak, aby prováděl útoky na velkou vzdálenost. K tomu má dopomoci už výše zmíněný profil stealth, tedy obtížná zjistitelnost.

První let zatím neproběhl

V březnu 2024 vysoký představitel čínského letectva Wang Wei prohlásil, že H-20 bude odhalen „už velmi brzy“, nicméně to se zatím nestalo. A otázkou zůstává, kdy absolvuje nový stroj, který je ve vývoji, svůj první let. I kdyby to bylo příští rok, bude uveden nejprve v roce 2030 a bude trvat dalších několik let, nebo možná i dekádu, než se stane bojeschopným.

Bude samozřejmě záležet, kolik svých bombardérů Čína a USA jsou schopné vyrobit. U B-21 se počítá s tím, že počet má činit nejméně 145 strojů, co se týče H-20, u něj nejsou čísla k dispozici, protože se stále vyvíjí. Předpokládaný počet amerického bombardéru mohou ovlivnit, respektive snížit rozpočtové problémy amerického letectva.

Podtrženo, sečteno, čínský bombardér H-20 může být sice pro Peking zajímavou akvizicí, která v mnoha směrech dotahuje americký protějšek, nicméně podle vojenských odborníků nebude kvalitativně zcela srovnatelný s bombardérem B-21 amerického letectva. To nemění na druhé straně nic na tom, že Čína ve vývoji dálkových bombardérů učinila výrazný krok kupředu.

