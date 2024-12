Rusové nemají v čem létat, spojenci jim nepomůžou, říká expert. A tak náhradní díly shání Putinovi agenti

Běžní Rusové nemají v čem létat. Zatímco ve vojenských technologiích jde Rusko mílovými kroky dopředu, Putinovi agenti musí shánět díly do osobních letadel na černém trhu a nevypadá to, že by byli schopni vyrobit vlastní stroje, říká analytik Jiří Vojáček. Pomoc nemůže Rusko hledat ani u svých spojenců, protože ti se bojí odvety Spojených států.