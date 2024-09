Silný, odolný a tvrdý. Polský tank PT-91 Twardy

PT-91 Twardy představuje polský hlavní bojový tank, který je ve službě téměř 30 let. Stroje jsou také exportovány do války na Ukrajině, kde pomáhají obráncům před ruskou invazí. Polsko se pomalu a jistě stává evropskou tankovou velmocí a navazuje na své nejlepší tradice z minulosti, kdy polská armáda patřila v meziválečném období k těm nejsilnějším. Varšava si již dříve objednala 250 tanků Abrams z USA za téměř 130 miliard korun, modernizuje i své současné tankové kapacity. K tankům, na které se Poláci mohou už bezmála 30 let spolehnout, patří také PT-91 Twardy.

Spolehlivé vozidlo

Tento hlavní bojový tank představuje modernizovanou verzi stroje T-72M1, exportní varianty sovětského tanku T-72, která se licenčně vyrábí v Polsku. Ostatně Polsko po skončení studené války zdědilo poměrně početnou flotilu tanků T-72. Na novém tanku se začalo pracovat na konci osmdesátých let, první prototyp PT-91 Twardy pak spatřil světlo světa v roce 1992 a prošel zkouškami v polské armádě ten samý rok. O tři roky později jej tak mohlo Polsko zařadit do služby.

Posádku 46tunového vozidla tvoří tři lidé – řidič, střelec a velitel. Pohonné ústrojí tvoří 12válcový, kapalinou chlazený vznětový motor, který tanku propůjčuje výkon 634 kW (850 hp). Maximální rychlost vozidla činí na silnici 60 km/h, dojezd 650 km. Pokud hovoříme o výzbroji PT-91 Twardy, je osazen 125mm kanonem 2A46MS s kapacitou 40 nábojů, který je doplněn jedním spřaženým kulometem FN MAG s kapacitou 2 000 nábojů. Systém řízení palby byl zmodernizován na Slovensku, když byl odstraněn starý sovětský stabilizátor a vyměněn za model TPDK-1. Ten tanku propůjčuje schopnost účinnějšího boje v noci. Samotný systém řízení palby Savan-15T je potom francouzského původu.

Ochrana vozidla jako základ

Tank má reaktivní pancéřování Erawa-1/Erawa-2 domácí výroby, což jistě stojí za pozornost. Vojenští odborníci soudí, že je to právě tento systém, který zvyšuje schopnost přežití tanku o 30–70 % v závislosti na typu střely, která je na Twardy vypálena. Ochrana tanku tvoří důležitý pilíř jeho schopností. Tank má zesílený přídavný pancíř na spodku pod sedadlem řidiče. PT-91 Twardy je vozidlem, které dokáže zdolat i větší překážky na bojišti a také hlubší zákopy, což se může hodit ukrajinským obráncům před ruskou invazí, jimž jsou polské tanky také dodávány. Zdatně může překonávat rovněž vodní překážky.

I když byly zaznamenány ztráty vozidla, například ve „vytěžované“ Záporožské oblasti (podle nizozemského webu Oryx byly k lednu 2024 zaznamenány ztráty pěti těchto vozidel), dlužno v této souvislosti dodat, že Ukrajincům odvádí velmi dobré služby a jsou okupanty jen těžko zničitelné. Varšava poskytla Kyjevu zatím několik desítek vozidel, jež používá v současné době ukrajinská 117. mechanizovaná brigáda a jež zapadají do mozaiky tankové techniky poskytnuté západními spojenci. Jak uvedl web Defence24, již dříve byl stroj nasazen při vpádu Legie svoboda Ruska do Bělgorodské a Kurské oblasti.

Polský tvrďák

Rusové například zaútočili na dva PT-91 Twardy protitankovou naváděnou střelou, bylo vypáleno asi šest až sedm střel včetně řízeného Kornetu, nicméně i přes značné poškození nebyly polské tanky zničeny, posádka měla dostatek času opustit prostor vozidla. Není proto náhodou, že má tank v názvu Twardy, což znamená „odolný“ či „tvrdý“, a svému jménu dostává i v ozbrojeném konfliktu na Ukrajině, kde je vítanou posilou na straně napadeného státu.

Varšava počítá s tím, že tanky budou ve službě i nadále. V letech 1995–2022 bylo dodáno armádě celkem 233 strojů, 232 zůstává ve službě. Tanky si objednala Malajsie, do této země v letech 2007–2009 putovalo 48 tanků ve variantě 48 PT-91M a 15 podpůrných vozidel. Indie si objednala vyprošťovací vozidla WZT-3, která jsou odvozena z trupu PT-91, respektive T-72. Dokonce byl tank nabídnut i peruánské armádě, jak uvádí web Army Recognition, ale nakonec nebyl vybrán. Nicméně i to svědčí o tom, že o polský stroj je zájem.

