Panika v Kremlu: Rusko evakuuje ukrajinské pohraničí, u Moskvy jsou slyšet výbuchy

Za tři dny v Kyjevě. To bylo heslo, se kterým šli Rusové dobývat Ukrajinu. Teď to ale spíše vypadá, že se Ukrajina nebezpečně přibližuje k ruskému hlavnímu městu. Kreml začal s kvapnou evakuací obyvatel z Bělgorodské a Kurské oblasti, zároveň tam míří obří posily. Mnozí Rusové si však stěžují, že je jejich prezident nechal na holičkách.

„Sudža. Byl jsem zrovna v centru. Všechno je víceméně nedotčené. Prokuratura je ztracená. Na městské správě visí ukrajinská vlajka. Spousta vojáků, vybavení. Volal mě voják, zkontroloval mi doklady, nebyl hrubý. Ptal jsem se, co bychom měli dělat,“ vypráví šokovaný Rus na videu z minulého týdne. To pochází ze Sudži, jednoho z měst obsazených Ukrajinci. „Řekl, ať se naučíme ukrajinskou hymnu a připravíme se na referendum. Upřímně, je mi fuk, pod jakou vlajkou žijeme. Hlavní je, že je klid. Když nás nedokážou ochránit naši, možná alespoň Ukrajinci,“ uzavírá s typickým ruským přístupem – nějak bude a já to příliš neovlivním.

Invaze do Ruska je skvěle připravená

Situace se ale od té doby pořádně změnila. Rusové zřejmě pochopili, že nepůjde o žádnou malou akci, a z extrémně rychlého a hladkého postupu je vidět, že Ukrajinci tuhle akci velmi dlouho a pečlivě plánovali. Prakticky během tří dnů postoupili až pětatřicet kilometrů hluboko do ruského území. „Ukrajincům se podařilo ukázat, že Rusko nechrání dobře svoje hranice, že není připravené na útok takového druhu, a pokud by se jim podařilo zastavení ruského postupu na Ukrajině, tak by to byl pro Putina neúspěch nejen propagandistický, ale hlavně vojenský,“ říká pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát.

Zuřící Putin je jen divadlo

Právě ruský prezident se na domácí scéně snaží působit jako ochránce Ruska, kterému osud jeho země leží pevně na srdci. Bylo to vidět i na tiskové konferenci, kde s nevraživým výrazem poslouchal informace od Valerije Gerasimova o ukrajinské invazi. „Důvěra obyčejných Rusů je ta hlavní výhoda, kterou si za ty roky Putin vybudoval,“ míní o takových záběrech vojenský analytik a publicista Jiří Vojáček pro Čtidoma.cz.

Útoky blízko Moskvy

Důvěra však nevydrží všechno a překvapení obyvatelé Bělgorodské a Kurské oblasti se kvapně evakuují. To naznačuje, že Rusům se zřejmě ukrajinské jednotky hned tak nepodaří vytlačit. Pro Rusy ne zrovna příznivé zprávy přicházejí také z okolí Moskvy. Výbuchy a střelba jsou hlášeny z letiště Čkalovskij, které leží nedaleko Moskvy. Dnes to ohlásila agentura Ukrinform s odvoláním na ruský telegramový kanál Astra.

„Včera v noci byly poblíž vojenského letiště Čkalovskij na předměstí Moskvy sestřeleny bezpilotní letouny, hlásí místní obyvatelé a proválečné kanály Telegramu. Před několika hodinami slyšeli obyvatelé ve Ščolkově u Moskvy střelbu a nálety. Ruské proválečné kanály informovaly, že útok na vojenské letiště Čkalovskij byl odražen. Neexistují žádné oficiální zprávy,“ uvádí Ukrinform.

Ukrajinská akce nebude dlouho trvat

Podle mnohých expertů ale nebude mít ukrajinská invaze do Ruska dlouhého trvání. „Kdybych si měl tipnout, tak na konci srpna už nebude po ukrajinských jednotkách v tomto průlomu ani památky. Kdyby tomu mělo být jinak, byla by to pro Rusko obrovská mezinárodní ostuda, proto odhaduji, že se tak nestane. Rusové mají stále více zdrojů než Ukrajina,“ myslí si Vojáček. I tak je podle něj obdivuhodné, co Ukrajina dokázala s pouhými několika stovkami mužů.

