Zveřejnění vraha holčiček bylo správné, říká expert. Za násilím v Británii stojí frustrace mladých

Protesty po celé zemi vyvolal čin, při kterém v taneční škole zemřely tři nevinné holčičky. Zabít je měl sedmnáctiletý mladík jménem Axel Rudakubana, který se narodil v Británii rodičům pocházejícím ze Rwandy. Vyzbrojený nožem vyrazil na akci pro děti inspirovanou koncerty Taylor Swift a tam zaútočil na bezbranné děti. Dvě dívky zemřely na místě, třetí v nemocnici. Deset dalších lidí utrpělo různě těžká zranění.

Británie v plamenech

Od té doby se dá říci, že Británie doslova hoří. Protesty se rozběhly v desítkách měst po celé zemi. „Okamžitě se objevily informace, že to byl migrant a muslim, což vyvolalo obrovskou vlnu násilí. Následně se ale ukázalo, že v pravém slova smyslu nebyl ani migrant, ani muslim. Samozřejmě se opět rozběhla velká protiimigrační debata, ačkoliv víme, že takové činy často páchají psychicky nemocní lidé, a vypadá to tak i v tomto případě,“ vysvětluje Charvát. „Tady máte člověka, který je nemocný a kterého je potřeba léčit, ale který uteče těm doktorům,“ dodává s tím, že takový útok je často mylně interpretován.

Ruský zásah a zveřejnění útočníka

To se stalo i tentokrát. Některá ruská média totiž krátce po hrozném činu začala zveřejňovat informace, že šlo právě o migranta a že byl v dlouhodobém hledáčku tajné služby MI6. To se ukázalo jako falešná informace s cílem destabilizovat Velkou Británii ze strany Ruska. Takové zprávy se však podařilo velmi rychle vyvrátit.

Oproti běžné praxi, kdy nejsou jména pachatelů mladších osmnácti let zveřejňována, zde došlo k výjimce ze dvou důvodů – charakter činu a fakt, že osmnáct let by oslavil tento týden. „Já si myslím, že to smysl dávalo. V té situaci, v jaké to bylo, nedává smysl tu informaci neříct, protože je vidět, že se šíří obrovská spousta konspirací, a je jednodušší říct pravdu. Není to sice přesně podle zákona, ale v rámci fungování společnosti je racionálnější to říct,“ říká k tomu Charvát, který se na extremismus specializuje.

Rabování

„Britská média celý včerejšek ukazovala vypálené ubytovny pro migranty, a dokonce mnoho demonstrantů začalo vytloukat a rabovat obchody, což přesně odpovídá té hypotéze, že jsou to lidé z těch nejnižších sociálních vrstev. Takže když se stane taková věc, oni přijdou, nejen protože se něco děje, ale protože si mohou i přilepšit,“ vysvětluje masivní protesty Charvát a dodává, že jsou tu samozřejmě skupiny, kterým takový neklid obyvatel vyhovuje.

Kdo za to může?

„Mnoho odborníků ukazuje na lidi jako Nigel Farage nebo Tommy Robbinson (populistický politik a kontroverzní blogger, pozn. red.) a kauzy tamního bulvárního tisku, který naskakuje na cokoliv, co by mohlo hrát na rasovou notu. Vidíme tak, jako v celé řadě dalších případů, narůstání stresu, tenzí a násilí jako řešení. Můžeme maximálně doufat, že ty nepokoje skončí, ale je jasné, že ve společnosti je obrovská míra frustrace z chudoby a zvyšujících se nákladů na život, které neodpovídají výdělkům,“ dodává politolog s tím, že k mnoha protestujícím se ani nedostane vysvětlení, proti čemu rozzuřené davy demonstrují.

Britům se nedaří dobře

„V Británii je téma migrace tím, k čemu se tohle daří vztáhnout. Lidi neřeknou, že jsou frustrovaní z toho, že je nezaměstnanost, nízké platy, špatné školy a já nemám možnost se nikam v životě dostat a být úspěšný, což je pocit, který tady u nás ještě nemáme, ale na mnoha místech západní Evropy takový je,“ osvětluje Charvát. „V celé řadě míst prostě není tématem migrace, ale chudoba,“ nastiňuje Charvát možný pravý důvod nepokojů.

