Štědrovečerní pohádka Tři princezny. Na co se můžeme těšit?

Hlavními hrdinkami příběhu jsou tři sestry – inteligentní Sofie, odvážná Leona a krásná Flóra, dcery krále Jindřicha, které se rozhodnou zachránit své království, což se jim podaří jen tehdy, když porazí zlou královnu Mortanu. Úkol to nebude nijak snadný a dívky budou muset spojit síly, uplatnit svůj důvtip a možná i šarm, aby všechny nástrahy úspěšně zvládly a možná některá z nich nakonec získá i srdce prince Felixe.

Kdo hraje princezny?

Rolí princezen se ujaly Josefína Marková (princezna Sofie), Sára Černochová (princezna Flóra) a Dorota Šlajerová (princezna Leona), role prince Felixe připadla Josefu Trojanovi. V dalších rolích se představí Klára Melíšková (královna Mortana), Martin Pechlát (král Jindřich), Michal Isteník (komoří), Anna Šišková a další.

Tři princezny

„Je to příběh o cestě k dospělosti a s ní spojené zodpovědnosti. Tři princezny osvěžují tradiční pohled na genderové stereotypy typické pro pohádky. Princezny Sofie, Leona a Flóra nejsou postavy, které musí někdo ochraňovat, zachraňovat nebo vysvobozovat. Jsou to aktivní sebevědomé hrdinky, které společně překonávají četné výzvy, aby zachránily své království před temnou hrozbou královny Mortany. Ta zoufale touží po věčném mládí a je ochotná pro něj ničit přírodu a vést válku. To ovšem neznamená, že by princ Felix nebyl hrdinou aktivním. Svými schopnostmi a znalostmi princeznám zcela nepostradatelně pomáhá s plněním nesplnitelného úkolu, který jim uložila královna Mortana. V pohádce kromě dobrodružství, humoru a napětí nechybí ani láska,“ uvedla na adresu nové pohádky kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

Příběh, triky, výprava

Kromě originálního příběhu ale tvůrci slibují i krásnou výpravu, triky a atraktivní lokality. Blíže se o nich rozpovídal režisér snímku Tomáš Pavlíček: „Během natáčení jsme navštívili opravdu mnoho nádherných lokací. Hned na začátku jsme se museli s kamerou dostat do poměrně těžko přístupných míst Českého Švýcarska. Cesta ke Skyjským jezírkům byla také velmi náročná. Téměř horolezecké záběry z Tiských skal mají neskutečnou atmosféru. V lomu Homolák u Berouna jsme zase díky jeho pestrosti našli mnoho zákoutí naší pohádkové říše. Nejvíce času jsme ale strávili na Bouzově. Hrady Bouzov a Hrubý Rohozec mají díky naší architektce Ireně Hradecké opravdu skvostně vybavené komnaty. A díky kostýmnímu výtvarníkovi Marku Cpinovi jsou jednotlivé oděvy, šaty, uniformy či pláště promyšlené opravdu do posledního detailu. V pohádce ale bude také velké množství triků. Když jsem poprvé uviděl trikovou podobu domu Slunce, opravdu jsem žasl nad tím, co vše dokáže Trikové centrum ČT vytvořit a jak fantasticky to může vypadat.“

Jak moc se pohádka povedla se budeme moci všichni přesvědčit 24. prosince v 19:00 na ČT1 na televizních obrazovkách.