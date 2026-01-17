Stopařky. Starý známý případ. Má snad ještě nějaké řešení?

Dvě holky kdysi zmizely a viníci jsou stále neznámí. I přes četná svědectví a očividné stopy se kriminalisté nikdy nedobrali konce. Jak to vlastně doopravdy bylo a kdo za to může? Každopádně to dopadlo tak, jak to dopadlo, a některé ženy a dívky si za své neštěstí mohou samy, protože provokují třeba v mini nebo svým chováním. 

Nevyjasněný případ dvou stopařek je dosud velkým otazníkem. Jelikož je tomu již přes čtyřicet let a zločin je již promlčen, asi už není naděje na zdárné rozuzlení. Faktem však je, že oběti mohly být tři, protože na čundr měla jet ještě jedna kamarádka, která měla ale z pekla štěstí.

Holky naposledy pod širákem

Jednalo se o slečny Mužíkovou a Vavříkovou. Nikdo neví, kam se poděly. V srpnu 1988 se po nich slehla zem, když se vydaly na čundr do Adršpachu. Pravděpodobně jim ujel vlak, a tak si chytly stopa. „Je to strašně smutné, dodnes na ně obě dvě myslím. Naposledy jsme se viděly pár dní předtím, než zmizely. Bylo to ve Skvrňanech na autobusové zastávce. Vůbec nevím, kam chtěly jet. Ony nikdy neplánovaly, kam pojedou. Vzpomínám si, že jsem byla u výslechu, ale potom to všechno nějak vyšumělo. Lenčin táta dělal u policie, tak jsem si myslela, že k tomu bude mít lepší přístup. Ale úplně to vyšumělo a až někdy po 10 letech prý našli nějaké kosti,“ vzpomíná jejich nejlepší kamarádka.

Neštěstí se pravděpodobně odehrálo na počátku trampské cesty. Možným důkazem je stále svědectví Jindřicha Fialy, který jel ten den vlakem a holky viděl. Když četl noviny s fotkami pohřešovaných, rozhodl se vypovídat na policii„Přes uličku seděly proti mně dvě dívky, ve kterých jsem pak poznal obě pohřešované. Mluvily o tom, že pojedou do Děčína nebo do Hřenska. Bližší podrobnosti o tom, že byly navštívit konkrétní místo nebo osobu, nevím,“ vypovídal Fiala. 

Pachatelé byli asi dva

Snad poslední osoba, která dívky spatřila, byla paní Strajnerová. Čekala tehdy na konečné a kolem dvanácté hodiny nastoupily dívky do kamionu. Naložili je dva muži. Řidič byl snědý s knírem, oblečený do bílého trička a závozník byl také snědé pleti, ale bez vousů. „Po odjezdu už dívky na uvedeném místě nestály. Svědkyně uvádí, že do vozidla je nastupovat neviděla, neboť stály za ním. Ke kamionu dále uvádí, že byl bez přívěsu, měl plachtu, která byla zatažená, jak jezdí vozidla TIR. Nevšimla si žádných nápisů a pro delší časový odstup si už nevzpomíná na žádné markantní znaky,“ podala výpověď pro policii svědkyně Vlasta Strajnerová. Ztracené slečny od tohoto okamžiku jako by se vypařily. Ani média, ani apel v televizním pořadu Federální kriminální ústředna pátrá nikdy nic nepřinesly. 

Akce Dub nikdy nic nedokázala

Světýlko v nekonečném tunelu svitlo, když se policii ozval Miroslav D. Nastartovala tak akci Dub. Tento svědek kriminalistům svěřil, že ty dvě holky údajně spatřil 10. srpna v Nepomuku na Plzeňsku, když nastupovaly do záhadného automobilu. Zajímavé bylo, že Miroslav D. je renomovaný recidivista, a nad tímto faktem se vyšetřovatelé poněkud pozastavili a začali jednat. Podle všeho tento muž neřekl vše a snad i lhal. Klubko nejasností a lží ale nebylo k rozmotání a byla tu řada otazníků. Pravděpodobně v případu hrál Miroslav D. nějakou roli a možná sám byl sexuální agresor.

Kdo ví, jak to všechno bylo, jsou tu i další fakta a smyšlenky. Na scéně figuroval také léčený schizofrenik Zbyněk Nieslaník, jenž měl možná na svědomí i jiné stopařky, které spolu s komplicem znásilnil a ubodal. Ve hře jsou i jiné fámy. V 80. letech totiž kolovala legenda o černé sanitce, která jezdívala v noci a unášela děti a mladé lidi. Nebo to snad byla od dívek škraboška, když chtěly zastřít emigraci? Alarmujících faktů a důkazů, že šlo o hrůzný čin, je ovšem tolik, že asi to štěstí nakonec neměly.

