Alkohol u dětí a dalších nezletilých. Problém, který tu je a policie k němu není slepá
„Tichý alkoholový otisk“ není mýtus. Je to soubor změn, které alkohol vyvolá v DNA nezletilého a které se aktivují až v dospělosti. Většina rodičů netuší, že pozdní následky jsou mnohem závažnější než krátkodobá kocovina. Policie přišla s radikálním řešením. Říká tomu akce HAD neboli hazard, alkohol, děti.
Navzdory milionům korun investovaným do preventivních programů ve školách, praxe ukazuje, že děti se k alkoholu dostávají dříve a snáze než kdy dříve. Ještě nedávno se mluvilo o závislosti, dnes se tomu říká trvalé poškození kognitivních funkcí.
HAD - hazard, alkohol, děti
Není řídký jev, kdy v obchodech nebo restauracích prodají dětem alkohol, ačkoliv je to zakázané. Podle zákona o přestupcích jde sice pouze o přestupek, ale podle platné legislativy „ten, kdo prodá nebo jinak poskytne alkoholický nápoj osobě mladší 18 let, dopouští se přestupku, za který mu hrozí pokuta.“ Právě policejní akce HAD má cíl preventivně dohlížet na různé provozovny, kde by se tento zákaz mohl porušovat. Policie si vždy vytipuje různé supermarkety nebo večerky a restaurace, kluby, bary či zábavní podniky, kde se prodává alkohol a jdou po nich. Hlídají, zdali podezření není liché a vnesou jasno, jak to vlastně je doopravdy. „O důvodech nastavení věkových limitů u prodeje alkoholických nápojů, tabákových výrobků či hazardních her není třeba diskutovat. Dětský organismus i psychiku zmiňované faktory dokáží zásadně poškodit. Snažíme se proto v této oblasti působit preventivně nejen v rámci běžné dohledové činnosti, ale také při těchto intenzivních součinnostních akcích. Ty osobně vnímám nejen jako nástroj postihu těch, kdo neoprávněně dětem alkohol či jiné zakázané výrobky či služby poskytnou, ale také jako apel ke společnosti, že je třeba se tématem stále zabývat,“ plk. Petr Sehnoutka, ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR. Primární cíl „akce HAD“ je především prevence, a proto jsou součastí tohoto projektu i různé besedy na školách v českých regionech v průběhu školního roku. Vedle projektu HAD existuje opatření „ADAM“, které funguje na podobném principu.
Namátková kontrola v Lounech
V roce 2009 se v lounském hudebním a tanečním klubu Impérium vyhlášeném svými kontroverzními aférkami konala policejní akce, a to těsně po půlnoci, kdy to tady nejvíc žilo. Lahvemi s vínem nebo šampaňským se nešetřilo. Pivo teklo proudem. Panáků nepočítaně. Někdy došlo i na drogy. A co víc, nalévalo se mladým lidem pod 18 let. Městská policie Louny spolu se sociálními pracovnicemi na místě provedla kontrolu celkem u 52 osob a z toho 12 z nich byli mladiství. Tři jedinci, který ještě nebyli zletilý, požili alkohol, což se zjistilo dechovou zkouškou. Dva z nich poslušně putovali rovnou domů k rodičům. Třetí mladiství, co požil, musel zaplatit pokutu 500 Kč. Policisté počítají s tím, že taková akce nebyla první ani poslední a plánují podobné akce i do budoucna.
Alkoholové léto
Zvláště letní měsíce jsou bohaté na skandály mládeže s alkoholem a jinými návykovými látkami. Zahradní posezení u restaurací k tomu samo vybízí a mladí lidé tak mohou snadno podlehnout kolektivní náladě a zkusit něco nového a zakázaného. V roce 2009 na Třebíčsku popíjelo sedm mladých osob alkohol - konkrétně šlo o čtyři dívky a čtyři chlapce. Policisté při kontrole potvrdili, že všech osm požilo. Dva z nich v sobě měli dokonce více než dvě promile alkoholu. S deliktem svých dětí byli seznámeni rodiče a zároveň se vyšetřovalo, kdo jim alkohol prodal.
Aby k takovýmto skandálům nedocházelo, je dobré jim předcházet preventivními opatřeními. Rodiče by měli vědět, kde jejich potomci tráví volný čas, protože se může stát ledacos. Syn nebo dcera se třeba mohou dostat do špatné společnosti, kde se fetuje a pak už to jde hopem. Zkusí nejdříve marihuanu, potom si něco šňupnou a nakonec skončí s jehlou v ruce. Vedle experimentování s alkoholem tu jsou samozřejmě i lehké a tvrdé drogy. Zpočátku bývá frajeřina a euforie a nejhorší je, že to nemá dobré konce.
Boj proti zneužívání alkoholu mladistvými je dlouhodobý proces. Jednoznačným závěrem je nutnost pokračování v kontrolách a preventivních akcích a programech. Prioritou by se měla stát realizace kontrol nejen v rámci celorepublikových akcí, ale zejména intenzivněji na lokální úrovni, kde je možné využít dlouhodobější roli pracovníků samosprávy.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: Proč je smích důležitý a jak může ovlivnit náladu a zdraví. Rozhovor s psychiatrem Karlem Nešporem.