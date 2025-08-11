Zakázaná chemická laboratoř. Kuchtík, který místo jídla vařil drogy
Potraviny nahradil chemikáliemi a kuchařské nože vyměnil za laboratorní vybavení. Brzy zjistil, že z gastronomie do kriminálu je mnohem kratší cesta, než se zdá. Jeho závislost vedla k tomu, že promarnil svá mladá léta u varny plné krystalů a za mřížemi.
V lednu roku 2010 zadržela královéhradecká policie mladého muže, protože vyráběl a prodával omamné látky. Šlo především o pervitin. Bylo mu tehdy pouhých sedmadvacet let. Hrozil mu trest odnětí svobody od 1 do 5 let. Otázkou je, zdali se po návratu z vězení k pervitinu vrátil, nebo ne.
Podivný chemik
Drogy vařil v bytě svého otce ve Štefánikově ulici v Třebši v Hradci Králové, kde pobýval. Během dvou let se mu podařilo uvařit skoro 64 gramů pervitinu. Něco použil pro svoji potřebu a určité množství daroval jednadvacetileté ženě ze stejného města. Při zadržení a domovní prohlídce byla zajištěna řada důkazů, které jej již předem usvědčily z viny. Našlo se množství nástrojů, nádob, nálevek, skleněných táců a chemikálií, které následně posuzovali soudní znalci. Pachatel si údajně suroviny a materiály pro výrobu drog obstarával v kontejnerech na odpadky, které zde byly volně odhozené po celém Hradci Králové. „Případ se po ukončení vyšetřování z naší strany posunul k soudu. Obvinění obsahuje pouze to, co jsme v uvedenou dobu obviněnému kladli za vinu,“ vyjádřila se Magdaléna Vlčková, vedoucí oddělení tisku Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Protidrogový tým TOXI
Začátkem nového milénia vznikl tým TOXI, což je speciální oddělení kriminalistů, které se zaměřuje na trestné činy související s distribucí a užíváním drog. Hlavním úkolem tohoto týmu je zmírnit aktivity drogových dealerů a včas odhalovat nelegální laboratoře pro výrobu omamných a psychotropních látek. Kromě snahy potrestat potenciální pachatele drogové trestné činnosti si oddělení dalo za cíl také prevenci v této oblasti, aby se nenachytali na lep další děti a mladiství. Odbor působí v celostátním a mezinárodním měřítku. Boj proti drogám je komplexní jev a je zde důležitá systematická a usilovná práce, která nekončí odsouzením provinilce. A nejde jenom o statistiky, ale o zmapování celého živého systému drogové mafie.
Návykové perpetuum mobile
Drogový dealer z Hradce Králové byl jenom kolečko v drogovém perpetuum mobile, což ale nevedlo k narušení nebo kolapsu tohoto nelegálního systému. Lze bohužel potvrdit, že drogy jsou jako nekonečný mechanismus. Drogy tu vždy byly a budou. Bylo tu po staletí opium nebo další návykové látky. Vynález injekční stříkačky téma závislosti jenom prohloubil. Nejúčinnějším bojem proti drogové kriminalitě je a bude vždy prevence a odpovědi na otázky, jak na to, lze najít ve Zprávě o nelegálních drogách v České republice.
Policie stále apeluje na občany s výzvou! Prosí, aby kdokoliv, kdo ucítí silný zápach po chemikáliích, ihned tuto skutečnost ohlásil na policii. Kromě toho policie zdůrazňuje, že tam, kde se nachází výrobna drog, je větší koncentrace cizích osob. Na závěr je třeba dodat, že příběh drogového kuchaře z Hradce Králové nám jasně připomíná, že ve světě drog neexistuje žádný happy end. Existuje jen začátek, cesta dolů a nevyhnutelný pád.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: LSD a terapie tripem. Má řadu zásadních rizik, ačkoliv rozšiřuje duševní obzory.