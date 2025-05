Není sedačka jako sedačka: Jak si vybrat pohodlí, které vydrží roky

Když se řekne sedačka do obýváku, většina z nás si představí měkký ostrov pohodlí, kde se po celém dni natáhneme s knihou, filmem nebo jen tak si odpočinete. Ve skutečnosti je ale výběr správné sedačky trochu složitější. Na výběr je dnes opravdu spousta sedacích souprav a každá má něco do sebe. Někdy nás zaujme vzhledem, jindy zase cenou. Jenže až při každodenním používání zjistíme, jestli to byla dobrá volba. A právě proto je důležité vybrat si takovou sedačku, která nejen dobře vypadá, ale bude vám i dlouho a spolehlivě sloužit.

Sedačka není jen kus nábytku

Obývací pokoj je dnes často centrem domácnosti a místom, kde se žije. A právě proto by měla být sedačka jejím přirozeným srdcem. Sedačka je kus nábytku, který má v domácnosti svoje pevné místo. Každý den na ní sedíme, povídáme si s rodinou nebo přáteli, pracujeme s notebookem na klíně, a občas na ní přespí i nečekaná návštěva. Proto by měla být opravdu kvalitní a měla by vydržet běžný provoz, sem tam nějakou tu nehodu s kávou i drobné ušpinění.

Na co se zaměřit při výběru nové sedačky?

Dobrý výběr nezačíná barvou ani tvarem. Začíná úvahou o tom, jak sedačku používáte.

1. Prostor a rozměry

Zní to banálně, ale kolik z nás si nejprve koupilo sedačku a až potom zjišťovalo, jak ji do obýváku rozumně umístit? Důležité je zohlednit nejen rozměry místnosti, ale i to, jak se po ní pohybujete, kde je televize, kam svítí slunce, kde máte umístěné osvětlení, komodu nebo konferenční stolek. Dobré rozmístění ovlivní i to, zda vám bude na sedačce opravdu pohodlně.

2. Rozkládací sedačka – ano nebo ne?

Rozkládací sedačka je skvělým kompromisem pro ty, kteří občas potřebují lůžko navíc. Dnes už existují modely, které na první pohled vůbec nepůsobí jako rozkládací. Vypadají elegantně a přitom jsou velmi praktické. Při výběru se zaměřte na kvalitu rozkládacího mechanismu, snadnost manipulace a pohodlí lůžka. Není nic horšího, než když návštěvě nabídnete postel, která připomíná složený žebřík.

3. Materiál a údržba

Kůže, látka, mikrovlákno nebo samet - materiálů, ze kterých se dnes sedací soupravy vyrábějí, je opravdu hodně. Každý z nich má něco do sebe, ale taky nějaké mouchy. Kůže vypadá elegantně a dobře se čistí, jenže v létě se na ni člověk přilepí a v zimě zase studí. Látkové potahy jsou příjemné na dotek a seženete je v hromadě barev, jenže se snáz zašpiní. Mikrovlákno je oblíbené, protože vydrží hodně a údržba je jednoduchá. A samet? Ten dodá gauči šmrnc, ale musíte se o něj víc starat. Pokud doma máte děti nebo zvířata, vyplatí se sáhnout po odolnější látce, kterou snadno vyčistíte. Mnohé moderní sedací soupravy už mají i speciální úpravy proti flekům, odření nebo nasákavosti, takže vydrží hezky dlouho jako nové.

4. Komfort a ergonomie

Vyzkoušejte si sedačku opravdu naživo. Nestačí si na ni jen na chvilku sednout, ideální je posedět alespoň pět až deset minut. Udělejte to tak, jak jste zvyklí doma, pohodlně a přirozeně. Opřete se, natáhněte nohy, zkuste se uvelebit a představit si večer u filmu nebo víkendové lenošení s knihou. Pokud na sedačce plánujete občas i přespat, rozhodně si zkuste i lehnout. Tak nejlépe zjistíte, jestli vám vyhovuje její tvrdost a celkový komfort. Správná výška opěradla, hloubka sedu, sklon zadní části i tvrdost výplně jsou důležité proto, aby vás ani při delším sezení nebolela záda nebo krk.

5. Design není všechno

Samozřejmě, všichni chceme, aby sedačka zapadla do celkového stylu místnosti a ladila s ostatním nábytkem i doplňky. Dnešní nabídka je opravdu široká. Najdete modely v moderním minimalistickém provedení, klasické tvary i retro kousky s výraznými nohami nebo ozdobnými detaily. Jasně, že vzhled hraje roli - chceme, aby sedací souprava zapadla do bytu a dobře vypadala. Ale nemělo by to být to jediné, podle čeho vybíráme. Mnohem důležitější je, aby byla pohodlná, praktická a zvládla každodenní provoz, ať už ji používá kdokoliv z rodiny.

Kvalita, která vydrží

Když si vybíráte sedací soupravu, není na škodu zjistit i to, kde a odkud vlastně pochází. Pevná konštrukce, materiály nebo kvalitní ruční výroba nejsou sice hned vidět, ale v každodenním provozu ten rozdíl určitě pocítíte. Spousta značek dneska nabízí možnost upravit si sedačku tak, aby vám přesně sedla. Můžete si zvolit látku, barvu, tvar i různé doplňky. Díky tomu si domů přinesete kousek, který vám sedne nejen vzhledem, ale i funkčně.

Kde hledat sedačku, která vám sedne?

Pokud hledáte sedačky, které něco vydrží, jsou fakt pohodlné a zároveň hezky vypadají, rozhodně se vyplatí zaměřit se na osvědčené značky. Ty, co mají dobrou pověst, si většinou dávají záležet na kvalitním zpracování i detailech. V jejich nabídce často najdete sedačky, které bez problémů zvládnou každodenní provoz - a přesně o to by při výběru mělo jít.

Sedačka není jen o sezení

Výběr sedačky není jen tak - ovlivní totiž, jak se budete doma cítit. Proto se vyplatí tomu dát čas a neřídit se jen tím, jak vypadá na první pohled. Ta pravá sedačka by vám měla dělat radost, být pohodlná a nabídnout místo, kde si každý den v klidu odpočinete. A jakmile na ni narazíte, poznáte to hned – prostě bude jasné, že jste vybrali dobře.