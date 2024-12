Alkohol od 13 let, matku jeho osud nezajímá. Mrazivé svědectví ruského zajatce

Příběhy toho, jak se ruští vojáci dostali do boje, jsou mnohdy bizarní. Stejně je to tak i u Danilova příběhu

Rozhovor, který šokuje i silné povahy. Tak působí video, které se na YouTube objevilo na účtu takzvaného Apoštola, ukrajinského novináře jménem Dmytro Karpenko, který pravidelně uveřejňuje nejen novinky z války na Ukrajině, ale také zprostředkovává zajatým vojákům rozhovory s jejich rodiči v Rusku a umožňuje jim sdílet jejich životní příběhy. Tentokrát Apoštol hovoří s Danilem, devatenáctiletým mladíkem z Magadanu na odlehlém Dálném východě.

Těžké dětství

Danil neměl zrovna růžové dětství. Pochází z pěti bratrů, jejich jména zná, ale nedokáže si vzpomenout ani na to, kdy mají narozeniny. Všichni už byli ve válce na Ukrajině a on se při alkoholovém večírku se svojí přítelkyní o jejich službě vyjadřoval dost posměšně. Jeho dívka si jej začala dobírat, že na podobnou službu nemá odvahu. Aby jí dokázal, že to není pravda, nechal se druhý den naverbovat. Připouští ale, že to byla také jedna z mála šancí, jak přijít k nějakým penězům.

Alkohol odmala

Vzdělání Danil nemá skoro žádné. Vychodil devět tříd základní školy. „Pokračovat ve škole se mi nechtělo,“ říká syn kuchařky v mateřské škole. Jeho otec byl alkoholik, který nikdy nepracoval a peníze sháněl z brigád. Upil se k smrti. „Lehl si do postele a už nevstal,“ říká lhostejně Danil. Jeho otčím a otec dvou jeho nejmladších bratrů je neznámo kde. „Byl mobilizován,“ vysvětluje zajatec, nicméně dává najevo, že jej situace otčíma vlastně moc nezajímá.

K alkoholu si našel vztah i Danil, pije od třinácti let. „Do školy jsem od té doby chodil zřídka,“ říká, když vypráví o svém vztahu k alkoholu. Nejdříve mu alkohol kupovala parta dospělých lidí, se kterou se seznámil. Pak začal pracovat po brigádách, vydělávat si peníze a vodku si kupovat sám. Část vydělaných peněz dával matce a ta mu jeho záškoláctví díky tomu víceméně tolerovala. Následovala i trestná činnost, v sedmnácti letech ho soudili za krádeže aut.

Vztah s přítelkyní

Před čtyřmi roky se mladík seznámil se svojí přítelkyní. Poznali se na internetu, osobně se potkali teprve nedávno. Lena už má v jednadvaceti letech dvě děti, ani jedno ale není Danilovo. Pronajali si v Magadanu byt, Danil pracoval po brigádách, Lena žije z mateřské a nikdy do práce nechodila. Po pár měsících přišla výše zmíněná pijatika a skončila tak, že Danil nastoupil do armády. Slíbili mu 1,2 milionu rublů (přes 250 tisíc korun) za nástup. Půl milionu rublů přišel hned, zbytek mu armáda doplácela. Matce prý narukování nevadilo, protože jí hned poslal nějaké peníze.

Matka je úplně lhostejná

S tou naposledy mluvil 20. září, než jej poslali do Kurské oblasti. Matka o něm od té doby neslyšela. Když se jí po více než dvou měsících ozve, neprojevuje žádné emoce a vypadá jako opilá. Po osudu svého syna moc nepátrala, neměla prý jak. Ani Danil nevypadá, že by matku rád viděl, je absolutně apatický. Zřejmě si myslela, že je mrtvý. Když se jí Apoštol na něco ptá, většinou odpovídá jednoslovně a působí otráveně.

Chce vyměnit za Ukrajince

Danil ji úkoluje, aby šla do armádního centra, že chce být vyměněn za ukrajinské zajatce. Danila nezajímá nic z domova. Neptá se na přítelkyni, na bratry, na nic. Prokazuje také obrovskou naivitu, když si myslí, že až jej po takovém rozhovoru vymění, nastoupí základní vojenskou službu v Rusku a do války už nepůjde.

„Takhle to nefunguje,“ ujišťuje ho Apoštol a říká mu, co se skutečně děje s vyměněnými zajatci. Pojede na čtrnáctidenní výslechy do Moskvy, kdy jej budou zpovídat, co v zajetí zažil, a pak nastupuje zpět do války. Upsal se na dva roky a ty si musí odsloužit. Konce se ale s největší pravděpodobností nedožije, to je krutá statistika. Reakce matky? Nulová. Nakonec Apoštol matce nabízí odpověď na jakoukoliv otázku, kterou bude ohledně syna mít. Neví, všemu rozumí, nic ji nezajímá. Apoštolovi jen děkuje za to, že kontakty rodičů s dětmi zprostředkovává.

Podobných jsou tisíce

Takových příběhů je v Rusku extrémní množství. Děti bez budoucnosti slouží Putinovi jen jako náplň do masomlýnku, který drtí ukrajinské obránce nikoliv výcvikem, ale množstvím mobilizovaných lidí, kteří mají mozek naprosto vymytý alkoholem. Zásoba těchto lidí je obrovská, stejně jako následky, které to bude mít pro Rusko v dalších letech. To už ale bude Putinovi a jeho soukmenovcům jedno, bude se s tím muset poprat jeho nástupce a Rusko čekají bez diskusí těžké časy. Potvrzují to i slova politologa a experta na extremismus Jana Charváta z Univerzity Karlovy.

„Válka už přinesla Rusku strašlivé škody – zemřelo nejméně 100 tisíc vojáků a důstojníků a se zraněnými, nezvěstnými a zajatci jsou to další statisíce. Téměř milion lidí se stal uprchlíky a emigranty. Biliony rublů, které mohly jít do domů, bytů, nemocnic, školek, chat, restaurací, zdraví, chutného jídla, aut, oblečení, hraček, prázdninových cest na jih a do zahraničí – tyto biliony byly spáleny a opuštěny na Ukrajině,“ shrnuje situaci ve válce.