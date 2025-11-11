Technické řešení vytápění pro domy s historií
Moderní tepelná čerpadla IVT překonávají technické výzvy starších domů pomocí pokročilých technologií. Modely řady GEO 600 dosahují výstupní teploty až 71°C pouze kompresorem, což překračuje požadavky i nejnáročnějších radiátorových soustav. Inverterový kompresor s plynulou regulací zajišťuje optimální provoz bez častého spínání, které zkracuje životnost a zvyšuje spotřebu.
Systém dokáže řídit jeden přímý okruh a až tři směšované okruhy současně. Prakticky to znamená možnost různých teplot v různých částech domu – vyšší teplota pro radiátory v patře, nižší pro podlahové vytápění v přízemí. Regulace REGO 2000 s intuitivním dotykovým displejem automaticky optimalizuje provoz podle venkovní teploty, předpovědi počasí a aktuálních potřeb obyvatel.
Řešení pro každou situaci
Omezený elektrický příkon ve starých rozvodech řeší IVT chytrým rozdělením zátěže. Vestavěný elektrokotel se spíná postupně na dvě nebo tři fáze, čímž minimalizuje špičkový odběr. Soft start technologie zajišťuje pozvolný náběh kompresoru bez proudových rázů. Většina domů s třífázovými jističi 25A zvládne provoz tepelného čerpadla bez úprav elektroinstalace.
Hlučnost představovala v minulosti častou námitku. Super tiché provedení IVT AIR X S s akustickým krytem a speciálním difuzorem snižuje hluk o čtvrtinu. Konstrukce z expandovaného polypropylenu přirozeně tlumí vibrace lépe než tradiční kovové rámy. Výsledná hladina zvuku odpovídá běžné konverzaci, což umožňuje instalaci i v husté zástavbě.
Chytrá regulace šetří bez kompromisů
Mobilní aplikace IVT Anywhere 2 transformuje ovládání vytápění. Sledujete aktuální teploty, výkon kompresoru i spotřebu energie v reálném čase odkudkoliv. Systém prediktivně využívá fotovoltaiku – při slunečné předpovědi automaticky předehřeje dům během dne, čímž akumuluje levnou solární energii do tepelné hmoty budovy.
Ekvitermní regulace kontinuálně přizpůsobuje teplotu topné vody venkovním podmínkám. Pro starší domy s radiátory systém automaticky nastavuje strmější topnou křivku zajišťující dostatečný výkon i při největších mrazech. Postupné dolaďování během první sezóny optimalizuje nastavení pro konkrétní budovu.
Třicetiletá přítomnost IVT na českém trhu garantuje dostupnost náhradních dílů i pro nejstarší modely. Technici znají specifika místních podmínek i požadavků, což eliminuje zbytečné experimenty na úkor zákazníka.