Vánoční písně a kolik každoročně vydělávají. Zisk z tantiém tradičně mívá několik nul
Zatímco vy rozbalujete dárky, na účty hudebních legend přitékají miliony, o kterých se běžným smrtelníkům ani nezdá. V tomto článku se dozvíte nejenom o tom, kdo stojí na stupíncích vítězů, ale zmíníme i ty s bramborovou medailí a další v nekonečném zástupu. Zvláštní pozornost věnujeme legendárním Slade, jejichž rockový nářez vydělává každou vteřinu adventu.
Odhady ve výnosech při byznysu kolem vánočních písní Společnost pro práva a interpretace tají, aby ochránila své klienty. Přesto se čas od času v tisku objeví odhady, jak na tom vyvolení jsou. Snad největší top jsou každoročně Slade.
Tak třeba Slade
Nejvíce vydělávající vánoční písně:
Slade – Merry Christmas Everybody: 500,000 £
The Pogues – Fairy Tale of New York: 400,000 £
Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You: 376,000 £
Bing Crosby – White Christmas: 328,000 £
Wham! – Last Christmas: 300,000 £
Paul McCartney – Wonderful Christmastime: 260,000 £
Jona Lewie – Stop the Cavalry: 120,000 £
The Pretenders – 2000 Miles: 102,000 £
Cliff Richard – Mistletoe and Wine: 100,000 £
East 17 (Tony Mortimer) – Stay Another Day: 97,000 £
Slade se svým megavánočním hitem Merry Christmas Everybody si každoročně kolem Vánoc mohou připsat na bankovní účet celkem 500 000 liber. To, že píseň vznikla před padesáti let, svědčí o její kvalitě a rozhodně to není nuda. V podstatě tato skladba slavné rockové kapele vydělává více než jiné písně jiným interpretům. Dokonce se proslýchá, že výdělek na tantiémách brzy dosáhne milionu liber. „Melodie k písni Merry Xmas Everybody mi přišla do hlavy ve sprše v Memphisu. Napsal jsem sloku a přidal ji ke staré Noddyho písni s názvem Buy Me a Rocking Chair, kterou jsem napsal v roce 1967,“ vzpomíná kytarista Jim Lea. Když v roce 1973 nahrávali ve studiu, setkali se tam třeba s Johnem Lennonem. „Byl to parný den. Abychom dosáhli zvuku, který jsme chtěli, nahrávali jsme z chodby a uprostřed parného léta jsme zpívali Merry Xmas Everybody,“ vyjádřil se Noddy Holder.
Vánoční hymna od The Pogues
Další hit se datuje rokem 1987 a je to vánoční hymna Fairytale of New York od The Pogues. Tato píseň je právem stále považována za nejlepší vánoční skladbu všech dob. Jak vlastně píseň vznikla? Jednou se kluci z The Pogue rozhodli a hit byl rázem na světě. Je to jakýsi antivánoční singl o ztraceném mládí a zmarněných snech, kdy Vánoce jsou problém i řešení. „Pro kapelu jako The Pogue, která je silně zakořeněna ve všech možných tradicích spíše než v současnosti, to byla jasná volba,“ říká Jem Finer. Členové kapely ji znovu vydali k 25. výročí, a dokonce i v novém miléniu se opakovaně řadí do top 20 a je stále velmi populární.
Další písně v čele hitparád v době adventu
Na třetí příčce se stále drží Mariah Carey s All I Want for Christmas Is You. Carey si každý rok v době adventu vydělá přibližně 376 000 liber. Za ní se tradičně objevují Wham! s Last Christmas a Tony Mortimer z East 17 se Stay Another Day s výdělkem kolem 300 000 liber. Nezastupitelné místo ve vánoční hudbě plní Paul McCartney, který je známý zejména hity Wonderful Christmastime a Mull. Dlouhodobě se ale uchytil spíše Wonderful Christmastime, ačkoliv ve své době Mull měl každopádně větší úspěch. Je třeba zmínit i známou skladbu Stop the Cavalry od Jony Lewieho se ziskem 120 000 liber ročně.
Statistiky ukazují, že vánoční trh je fenomén, který nemá v jiných ročních časech obdoby. Atmosféra v tomto období je sice k nezaplacení, ale práva na její doprovod mají velmi konkrétní a vysokou cenovku. Až se letos zaposloucháte do své oblíbené koledy, užijte si tu pohodu s vědomím, že pro někoho je to ten nejlepší byznys plán na světě.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: Betlém jako znak Vánoc a narození Ježíška. Pár slov z historie a co v něm nesmí chybět.