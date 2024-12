John Lennon a jeho vánoční písně. Happy Christmas nebyla jediná

Řada slavných hudebníků má na svědomí některé notoricky známé vánoční písně. Mezi nimi vyniká Lennonova skladba Happy Xmas. Jedná se o protestsong proti válce ve Vietnamu a vyšla jako singl v roce 1971.

Válka skončila

„Když dojde na násilí, pak jde o politickou hru. Politický systém vás bude dráždit – zatahejte se za vousy, potřeste obličejem – až budete bojovat. Protože jakmile vás dostanou násilím, vědí, jak s vámi zacházet.“ (John Lennon)

Happy Xmas má politický podtext a Lennon zde prezentuje svoje přání, aby Vánoce a nový rok byly šťastné, a doufá, že svátky proběhnou bez bolesti a strachu. Přeje si, aby se lidi měli rádi bez ohledu na barvu pleti nebo objemnost bankovního účtu. Když v 70. letech tato píseň zazněla z rádia a televize, nikdo to od Johna nečekal. Velký provokatér Lennon využil příležitost a přispěl k novému pohledu na pacifismus, jak se dočteme na ultimateclassicrock.com. V písni si přeje Vánoce pro slabé i silné, pro bohaté i chudé, černé i bílé nebo žluté i červené. Na konci skladby uzavírá svoji vizi slovy: „Válka je pryč, pokud chceš, válka už skončila.“

Parodie na Vánoce

Píseň Happy Xmas neboli War is Over není jediná vánoční, pod kterou se Lennon podepsal. Ještě za časů společné hudební spolupráce s ostatními členy Beatles zkomponoval spolu s Paulem, Georgem a Ringem vánoční hudební dílo Christmas Time (Is Here Again). Jedná se o velice zdařilou a vtipnou parodii na vánoční svátky. V písni zpívali všichni čtyři „brouci“ a dokonce se k nim při zpěvu přidali producent George Martin a herec Victor Spinetti, jak se dočteme na beatlesbible.com. Součástí písně byly parodie na rozhlasové a televizní vysílání, které v pravidelných intervalech přerušovaly skladbu. Původní nahrávka trvala více než šest minut, později ji autoři zkrátili a odstranili nadávky a přebytečný smích.

Politické písně a Imagine

„Album Imagine bylo po Plastic Ono. Říkám tomu Plastic Ono s čokoládovou polevou.“ (John Lennon)

Lennonovy písně v éře po Beatles, kdy žil s Yoko Ono, měly často politický podtext, kdy sympatizoval s levicí. Častá témata byla třeba láska, mír a svoboda. Zvláště v albu Imagine tento fakt byl velmi zřejmý. Bylo úspěšnější než jeho předešlé sólové album Plastic Ono a vsadilo na popovější ráz skladeb. Kromě toho obsahuje řadu velmi úspěšných písní, které se v médiích hrají dodnes.

Album začíná nejslavnější Lennonovou písní Imagine, kde se zamýšlí nad náboženstvím, národnostmi a bohatstvím. Vlastně se zde pokoušel přesunout za politické normy a docela se mu to povedlo, protože píseň ovlivnila lidi po celém světě. Oblíbené politické téma graduje v Gimme Some Truth, což je jedno z jeho nejsilnějších hudebních prohlášení. Některé písně na albu zůstaly u témat Lennonova osobního života a vypovídají o jeho bolestech, trápeních a neštěstích. Milostné skladby On My Love a Oh Yoko! věnoval své druhé manželce. Snad nejznámější skladba alba How Do You Sleep? je neskrývaný útok na Paula McCartneyho, který měl prý tehdy k životu v míru velmi daleko.

John Lennon, hlas bigbítové generace a hippies, nám prostřednictvím svých vánočních písní zanechal odkaz, který přesahuje hranice času a prostoru. Jeho slova o míru a lásce jsou stále aktuální a inspirují nás k tomu, abychom se snažili o lepší svět.

Zdroje: autorský článek

KAM DÁL: Maďarská rocková Omega byla za socialismu jako zjevení. Laser show, stylizace a skvělá muzika.