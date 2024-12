Soumrak Tomia Okamury. Expert popsal, jak SPD přichází o ovečky

Zatímco jemu podobní nabírají voliče, on o ně přichází. Řeč je o Tomiu Okamurovi, který se na sebe stále zoufaleji snaží upoutat pozornost, ale má to spíš opačný efekt. Podle politologa, kterého redakce Čtidoma.cz oslovila, by se tak klidně mohlo stát, že je to naposledy, co SPD vidíme v českém parlamentu.

Tomio Okamura pomalu ztrácí pozornost lidí. Doplácí na to, že je na politické scéně už velmi dlouho a nic z toho, co slibuje, se mu ještě nepodařilo prosadit. Na jeho sociálních sítích se snaží tvářit, že se nic neděje. V nejnovějších videích, kterými své voliče oblažuje, sedí v restauraci a zatímco si pochutnává na tatarském bifteku, navrhuje „zalepit premiérovi Fialovi ústa," aby se předešlo šíření demonstrací. Není to ale jen o restauraci. V jiných videích zase při kritice vlády zalévá květiny či tankuje podle něj předražené pohonné hmoty.

Hlasy vzteklých lidí

„Máte antisystémovou scénu, kterou tvoří spousta lidí. Ti mají primárně společné to, že jsou naštvaní. Jestli jsou úspěšní nebo neúspěšní, hloupí nebo chytří, bohatí nebo chudí, je víceméně jedno. To v tom podle všeho až takovou roli nehraje. Nejdůležitější je, že jsou vzteklí a cítí frustraci ze systému, který tu vládne. A tu si vybíjejí tím, že volí a obecně se angažují v téhle scéně," upozorňuje i politolog Jan Charvát, se kterým redakce ČtiDoma.cz o situaci mluvila. Ten poukazuje na to, že i v rámci téhle scény existují různí lidé, kteří se naštvané lidi snaží přetáhnout na svojí stranu.

Okamurovci se vracejí ke Stačilo!

A právě v tom by mohl být největší problém současné SPD. „Každé posílení skupin jako je Stačilo! Kateřiny Konečné, nebo Motoristé se svým tahounem Filipem Turkem znamenají pro Okamuru ohrožení. Komunisté mají navíc výhodu v tom, že se opírají o své staré voliče, ale teď to navíc vypadá, že část lidí, které od nich odešla právě k Okamurovi, se vrací zpátky ke Stačilo!," popisuje situaci Charvát. Zároveň přidává další pádný důvod, kvůli kterému lidi Okamura už „nebaví."

Okamura svoje ovečky neuspokojil

„Samozřejmě se stalo i to, že lidé, kteří jsou naladěni na antisystémovou notu, potřebují pořád nová témata. Takže pokud několik let volili Okamuru a oprávněně nemají pocit, že by něco dostali, tak teď pro ně samozřejmě Stačilo! a Motoristé mohou být velmi zajímaví," říká politolog. Okamura si to zřejmě velmi dobře uvědomuje a snaží se být aktivní, ale Motoristé a Konečná mají podle Charváta podstatně větší tah na bránu než SPD.

Tomiovi vzali migraci i Green Deal

„Tam, kde dlouhou dobu stačilo, že říkal, jak je proti migraci a proti Green Dealu a bylo to pro jeho voliče dostačující, už to dnes neplatí. Protože to jsou témata, které dneska zvedli všichni. Pokud vás tedy Okamura přestal bavit a rádi byste v rámci těchto stran zvolili někoho jiného, nemusíte se bát, protože těmhle tématům se věnuje i Turek a další. Takže musíte být hlasitější a přijít s dalšími tématy, která rezonují," popisuje Charvát a dodává, že Okamurovi se toto daří čím dál méně.

SPD mimo parlament?

„Klidně se tak může stát, že až dojdeme k volbám, SPD může spadnout až třeba na 4,9 procenta a do parlamentu se prostě nedostat," říká Charvát a poukazuje i na soukromé mediální projekty jako je třeba Raptor-TV známé postavičky dezinformační scény a samozvaného "agenta Kremlu" Žarka Jovanoviče, který s SPD dříve úzce spolupracoval a k Tomiovi Okamurovi měl velmi blízko. Tohle přátelství však podle všeho pomalu končí a konec podpory od podobných projektů může být pro Okamurovu SPD hřebíčkem do rakve.

Klesavou tendenci potvrzují i sněmovní volební modely. Průzkum Medianu z letošního října přisoudil SPD pětiprocentní podíl, tedy na hranici zisku sněmovních křesel. To je o dvě procenta ménně, než měla strana v září. Průzkum STEM přisoudil okamurovcům 7,4 procenta hlasů.