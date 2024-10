Na Okamuru si vyšlápla policie. Může za to Fiala, křičí

„Byl jsem na policii za protivládní názory,“ křičí Tomio Okamura, který byl na koberečku kvůli rasistickým billboardům. Spojuje to se svým odporem proti migračnímu paktu, ve skutečnosti ale moc dobře věděl, co ho čeká. Se svým stíháním jistě počítal a dělá ze sebe mučedníka, aby získal pozornost voličů. Těm servíruje strach na zlatém podnose.

„Právě jsem skončil u výslechu na policii za protivládní názory. Fialova vláda se snaží omezit svobodu slova. Budu nadále bojovat proti migračnímu paktu EU, protože u nás nechci žádné nelegální africké a islámské imigranty a jiné nepřizpůsobivé lidi. Migrační pakt EU nechala odsouhlasit Fialova vláda a začne u nás platit za dva roky,“ píše Okamura na svém profilu na síti X. Naprosto evidentně tak míchá věci, které spolu absolutně nesouvisí.

Rasistické plakáty

Začněme plakáty, kvůli kterým byl předseda SPD na policii. Ty souvisí s agresivní kampaní, kterou jeho strana zahájila ke krajským a senátním volbám. Na plakátech je vidět muž černé pleti držící zakrvácený nůž a slogan, který naráží právě na masovou migraci. „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu,“ zní napůl posměšný popisek fotografie, která má připomínat násilí páchané migranty. Tyto plakáty byly v podobě obřích reklamních ploch vystaveny i uprostřed Václavského náměstí v Praze, kde způsobovaly poněkud pozdvižení hlavně mezi lidmi, kteří netušili, že jde o kampaň politické strany.

Vyšetřuje ho policie

Plakáty začala vyšetřovat policie, Okamurovu kampaň řeší i Ústavní soud. Nic z toho ale není na popud vlády Petra Fialy, jak se předseda SPD snaží v příspěvku naznačit. Policie dostala podle svého vyjádření oznámení kvůli kontroverzní kampani, zřejmě by ji začala ale prošetřovat i z vlastní iniciativy. Okamurovo stavění se do role mučedníka je tak spíše divadlem pro jeho voliče. Proč? Prostě cítí ohrožení dalšími stranami, které si vzaly protiimigrační rétoriku za svou. Babišem počínaje, Kateřinou Konečnou a její koalicí Stačilo! konče.

Musí přitvrdit, jinak začne nudit

Pro redakci Čtidoma.cz to zdůvodnil i politolog Jan Charvát. „Reálně totiž hrozí, že si volič řekne – teď tady byl někdo nový, kdo to říká trochu lépe, tak to hodím jemu. Je jedno, jestli je to Přísaha, nebo Motoristi. Velká část Okamurových voličů se nechá strhnout tímto způsobem, protože je pro ně důležité, aby měli neustále nová témata,“ objasňuje důvody, proč Okamura kontroverzní způsob kampaně zvolil. A přesně do toho zapadá i obraz mučedníka, kterým se teď pokouší zapůsobit na své voliče.

Migrační pakt je rukojmí Okamury

Okamura se také odvolává na migrační pakt, u kterého doslova sází na to, že jeho voliči vesměs netuší, co obsahuje. Jeho meritem je totiž přísnější azylové řízení a rychlejší navracení uprchlíků do země původu. Přerozdělování migrantů, kterého se Okamura a ostatní tak rádi chytají, není povinné a v situaci, kdy se Česká republika stala dočasným domovem stovek tisíc Ukrajinců, ani aktuální. Neobsahuje ani žádné kvóty pro přijímání migrantů, ona zaklínaná solidarita s hraničními zeměmi může spočívat v tom, že dané zemi ostatní poskytnou finance či materiál na boj s krizí. Výměnou právě za to, že nebudou muset řešit migranty na svém území.

To vše je Okamurovi nad slunce jasné, potřebuje ale strašáka, který zaujme jeho cílovou skupinu. Tu skutečně nezajímají podrobnosti migračního paktu, když je ale postrašíte černochem se smartphonem na člunu, vyletí jako čert z krabičky. A toho si je Tomio Okamura velmi dobře vědom.