Tři hyeny ze seriálu o majoru Zemanovi. I policajti při pohledu na mrtvé tělo omdlívali

Po smrti manželky neměl Jan Zeman sílu na další kriminalistickou práci. Když se šel pobavit se svojí dcerou Liduškou do lunaparku, vyhledal jej plukovník Kalina a doufal, že osudem těžce zkoušený major přijme výzvu a začne pracovat na dalším případu.

Záhadný balík

Zavražděná Hana Truhlářová zpronevěřila 47 000 Kčs.

V roce 1958 byl nedaleko Roztok u Prahy nalezen balík ukrývající ženský trup bez hlavy a končetin. Jednalo se o krabici z papíru obalenou okenním závěsem. Když se na vnitřek podíval major Zeman, zvedl se mu žaludek a lékař mu dal panáka, aby se vzpamatoval.

Později se zjistilo, že trup patřil nezvěstné Haně Truhlářové, která pracovala jako úřednice v pokrývačském družstvu. Vyskytlo se podezření, že utekla za hranice s větším obnosem peněz. Kriminalisté kontaktovali jejího manžela. Při pohledu na jizvu, kterou moc dobře znal, se zhroutil. Jeho překvapení a nápadná nevědomost jej vyloučily z řad podezřelých.

První stopy

Při vyšetřování policisté objevili důkazy a stopy, které vedly k rozuzlení celého případu. Kromě jizvy po thorakoplastice byla dalším důležitým objevem informace od správce jezu Dejmka, že balík někdo odhodil na místě asi kilometr od jezu. Byl o tom plně přesvědčený.

Další významnou stopou byl pes, v tomto případě žíhaný foxteriér. V závěsu okolo krabice byly totiž zachycené bílé a černé psí chlupy. Když vyšetřovatelé objevili fotky s psíkem, kterého láskyplně držel neznámý muž, začali se pídit, kdo ten záhadný neznámý byl. Netrvalo dlouho a zjistilo se, že jde o účetního Šípa, který se s paní Truhlářovou osobně znal.

Bože, kdo jí to udělal?

„Ne, on je vrah. On to udělal, jenom on,“ křičela v pláči Věra Hanousková. A Šíp se v klidu ohradil: „Drž hubu! To má za to, že jsem do tebe cpal prachy. Jsou v tom namočený vobě dvě stejně jako já. Řezaly se mnou.“ Na to se sestra Hanouskové rozeřvala: „Nelži, my jsme to ani nebyly. To on sám.“

Při výslechu pan Šíp zapíral, lhal a dělal, že nic neví. Neustále zkoušel nějaké vytáčky, ale jeho alibi bylo slabé. Zemanovi bylo už vše jasné. Jen vraha usvědčit! Když mu potom ukázali tělo zavražděné, dělal překvapeného. „Proč mi ukazujete takovou hrůzu… anebo snad… to má bejt paní Truhlářová? Proboha, kdo jí to udělal?“ Po tomto výjevu se Šíp naoko zhroutil a odmítal nadále vypovídat.

Major Zeman se ale nevzdával a napadla jej spásná myšlenka odposlouchávat Šípův pracovní telefon. Usmálo se na něj štěstí, protože mu zavolala záhadná paní Věra Hanousková, kterou policisté vystopovali při venčení foxteriéra. Následovala konfrontace mezi Šípem, Hanouskovou a její sestrou. Přiznali se všichni tři, že Truhlářovou společně rozřezali v koupelně a chtěli si užívat zpronevěřených podnikových peněz. K tomu nakonec nedošlo, protože si je našla spravedlnost. A tak další Zemanův případ dospěl ke zdárnému konci.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (M. Graclík: 30 případů majora Zemana, majorzeman.eu)

