Vzdělávací technologie: Pražské školy v digitální éře

Vzdělávání v digitální éře prochází zásadní transformací a Praha se v tomto ohledu stává lídrem
Vzdělávání v digitální éře prochází zásadní transformací a Praha se v tomto ohledu stává lídrem
komerční sdělení

Škola už dávno není jen tabule, křída a papírové učebnice. Vzdělávání v digitální éře prochází zásadní transformací a Praha se v tomto ohledu stává lídrem. Město investuje do infrastruktury, školení učitelů a modernizace výuky. Ale spolu s tím vyvstává i otázka: Máme pro digitální školství vůbec dostatečné technologické zázemí?

reklama

Notebooky ano, ale co konektivita?

Pražské školy čím dál častěji využívají tablety, interaktivní tabule nebo cloudové aplikace pro zadávání úkolů a sdílení výukových materiálů. Díky iniciativám jako „Digitální škola“ nebo evropským dotacím má většina škol základní vybavení zajištěno. Jenže samotná zařízení nestačí. Kvalitní online výuka, streamování nebo hybridní modely vzdělávání kladou vysoké nároky na připojení.

A právě zde se ukazuje, že stabilní a rychlý internet je základem každé digitální školy. Nestačí jen Wi-Fi ve sborovně – školy potřebují robustní síť, která zvládne stovky současně připojených zařízení.

Digitální dovednosti vs. realita v terénu

Podle výzkumů je technologická vybavenost pražských škol na relativně vysoké úrovni, ale přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými částmi města. Zatímco některé školy v centru disponují špičkovou infrastrukturou, v okrajových částech Prahy se učitelé stále potýkají s výpadky připojení nebo pomalou odezvou systémů.

Dostupnost a kvalita připojení závisí mimo jiné i na lokálním poskytovateli připojení. Proto si školy často porovnávají různé varianty podle dostupnosti v místě. Pokud vás zajímá, jaké možnosti existují, podívejte se na přehledné srovnání pro internet Praha.

Učíme se učit (digitálně)

Technologie ale nejsou jen o připojení a hardwaru. Klíčovým faktorem zůstává digitální gramotnost učitelů a přístup vedení škol. Pražský magistrát i Ministerstvo školství proto podporují vzdělávací programy zaměřené na metodiku online výuky, kyberbezpečnost nebo používání umělé inteligence ve výuce.

Zároveň se objevují nové role ve školství – digitální koordinátor, správce LMS (learning management system) nebo školní IT specialista. A do budoucna se počítá i s tím, že technologie typu virtuální reality, rozšířené reality nebo AI tutorů budou běžnou součástí výuky.

Co nás čeká dál?

Vzdělávání se mění rychleji než kdy dřív. Digitální technologie umožňují individualizovanou výuku, okamžitou zpětnou vazbu i globální propojení. Ale klíčové zůstává jedno – aby měly školy (i domácnosti) spolehlivé a rychlé připojení, na kterém to všechno může fungovat. A v tom má Praha zatím co dohánět, i když trend je jednoznačně pozitivní.

Pokud má být výuka opravdu moderní, nesmí stát a padat na pomalém internetu. Nejen školy, ale i rodiče dnes hledají kvalitní připojení pro vzdělávání z domova. Přehledné srovnání možností připojení v hlavním městě nabízí třeba stránka s aktuálními informacemi o internetovém připojení v Praze – pro školu, domácnost i kancelář.

https://www.ctidoma.cz/clanek/zajimavosti/vzdelavaci-technologie-prazske-skoly-v-digitalni-ere-80084
reklama
Vstoupit do diskuse
reklama

Svobodová z Ulice pochovala dva partnery. Poprvé byla vdaná za syna známého hokejisty

Veronika Žilková si Holomáče nevezme. Spíš se dřív zase rozejdou

Proč je smích důležitý a jak může ovlivnit náladu a zdraví. Rozhovor s psychiatrem Karlem Nešporem

Peníze za každou cenu. Jak Berdychův gang umučil zlatníka Tomana

Gambleři se vydali legendárním Boeingem 727 do Las Vegas. A zřítili se stejně jako spolehlivý Lockheed v Dallasu. Sundal je neviditelný nepřítel microburst

Mistr malých, ale nezapomenutelných rolí. Sluhy a komorníky měl u filmu snad předplacené. Skončil jako dědek

Vzpomínka na Nazareth. I dnes, když z rádia zazní McCaffertyho chraplák, naskočí husí kůže

Romský mafián devadesátek příliš rozumu nepobral. Ale objevil gangstera Mrázka a dotáhl to daleko

reklama
reklama

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

čtidoma.cz
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz
© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.
Kontakty | Etický kodex | Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů