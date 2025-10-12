Vzdělávací technologie: Pražské školy v digitální éře
Škola už dávno není jen tabule, křída a papírové učebnice. Vzdělávání v digitální éře prochází zásadní transformací a Praha se v tomto ohledu stává lídrem. Město investuje do infrastruktury, školení učitelů a modernizace výuky. Ale spolu s tím vyvstává i otázka: Máme pro digitální školství vůbec dostatečné technologické zázemí?
Notebooky ano, ale co konektivita?
Pražské školy čím dál častěji využívají tablety, interaktivní tabule nebo cloudové aplikace pro zadávání úkolů a sdílení výukových materiálů. Díky iniciativám jako „Digitální škola“ nebo evropským dotacím má většina škol základní vybavení zajištěno. Jenže samotná zařízení nestačí. Kvalitní online výuka, streamování nebo hybridní modely vzdělávání kladou vysoké nároky na připojení.
A právě zde se ukazuje, že stabilní a rychlý internet je základem každé digitální školy. Nestačí jen Wi-Fi ve sborovně – školy potřebují robustní síť, která zvládne stovky současně připojených zařízení.
Digitální dovednosti vs. realita v terénu
Podle výzkumů je technologická vybavenost pražských škol na relativně vysoké úrovni, ale přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými částmi města. Zatímco některé školy v centru disponují špičkovou infrastrukturou, v okrajových částech Prahy se učitelé stále potýkají s výpadky připojení nebo pomalou odezvou systémů.
Dostupnost a kvalita připojení závisí mimo jiné i na lokálním poskytovateli připojení.
Učíme se učit (digitálně)
Technologie ale nejsou jen o připojení a hardwaru. Klíčovým faktorem zůstává digitální gramotnost učitelů a přístup vedení škol. Pražský magistrát i Ministerstvo školství proto podporují vzdělávací programy zaměřené na metodiku online výuky, kyberbezpečnost nebo používání umělé inteligence ve výuce.
Zároveň se objevují nové role ve školství – digitální koordinátor, správce LMS (learning management system) nebo školní IT specialista. A do budoucna se počítá i s tím, že technologie typu virtuální reality, rozšířené reality nebo AI tutorů budou běžnou součástí výuky.
Co nás čeká dál?
Vzdělávání se mění rychleji než kdy dřív. Digitální technologie umožňují individualizovanou výuku, okamžitou zpětnou vazbu i globální propojení. Ale klíčové zůstává jedno – aby měly školy (i domácnosti) spolehlivé a rychlé připojení, na kterém to všechno může fungovat. A v tom má Praha zatím co dohánět, i když trend je jednoznačně pozitivní.
Pokud má být výuka opravdu moderní, nesmí stát a padat na pomalém internetu. Nejen školy, ale i rodiče dnes hledají kvalitní připojení pro vzdělávání z domova.