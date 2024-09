Mezinárodní den čistého ovzduší: Opravdu doma dýcháte čistý vzduch?

Otevřenými okny se do útrob našich domovů dostávají i veškeré zplodiny a nečistoty z ulice

Znečištění vzduchu bývá často spojováno s venkovním prostředím. Výfukové zplodiny, kouř, smog… To všechno nás děsí. Přitom většinu času trávíme uvnitř – doma, v práci nebo v restauracích. Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce odhaduje, že v budovách pobýváme až 90 % času. A s příchodem podzimu navíc toto číslo roste.

Co všechno doma dýcháme? To byste se divili!

V uzavřených prostorách se koncentrují nejrůznější nečistoty. Prach, zbytky hmyzu, odumřelé kožní buňky, částečky kosmetiky nebo dokonce viry – to vše se může vznášet kolem nás. A to není všechno. Analýzy filtrů čističek vzduchu, které provedla technologická společnost Dyson, odhalily přítomnost překvapivých částic, jako jsou zbytky vonných svíček nebo cigaretový popel. Zvláště nebezpečné jsou pro nás alergeny, jako jsou pyly, roztoči nebo plísně. Tyto mikroskopické částice o velikosti 0,5 až 5 mikronů jsou až stokrát menší než průměr lidského vlasu, přesto mohou vyvolat alergické reakce a dýchací potíže. A co teprve, když v teplých dnech pustíme větrák a celý ten mix nečistot pěkně rozvíříme po celé místnosti.

Neviditelné hrozby pro naše zdraví

Nesmíme také zapomínat, že otevřenými okny se do útrob našich domovů dostávají i veškeré zplodiny a nečistoty z ulice. A když nosíte boty uvnitř, vnášíte do domu i zvířecí výkaly, pyl, hnojiva, motorový olej, stavební materiály, toxické sloučeniny a různé organismy. Je tedy řešením nechat okna uzavřená? Ani to není samozřejmě ideální! Zvláště, pokud místnost obýváte společně s více lidmi, ve vydýchaném vzduchu se hromadí CO2 a navíc se ve sdílených uzavřených prostorách zvyšuje riziko přenosu infekčních onemocnění, jelikož vydechované kapénky v sobě mohou ukrývat obávané viry. „Jakmile se venku ochladí, máme tendenci trávit více času uvnitř a méně často větrat své domovy,“ potvrzuje Gem McLuckie, vedoucí vědecká pracovnice v mikrobiologii společnosti Dyson.

Nebezpečí představuje i formaldehyd uvolňující se z nábytku a podlah

Naštěstí existují účinné způsoby, jak zlepšit kvalitu vzduchu v našich domovech. Jedním z nich jsou čističky vzduchu. Moderní čističky, jako například Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde, dokáží zachytit až 99,95 % nečistot, včetně těch nejmenších částic o velikosti 0,1 mikronu. Díky integrovaným senzorům neustále monitorují kvalitu vzduchu a poskytují přesné informace o jeho stavu. Přístroj navíc likviduje také formaldehyd. Tato těkavá bezbarvá chemická látka se může uvolňovat z nábytku, koberců, tapet i nových podlah či dveří, jelikož bývá součástí barev, laků, mořidel či lepidel. V uzavřených prostorách se pak hromadí a může způsobovat zdravotní potíže.

Dýchat čistý vzduch se vyplatí

Čistý vzduch je nezbytný pro naše zdraví a pohodu. Znečištěné ovzduší naopak může způsobit řadu zdravotních problémů, od alergických reakcí až po závažnější onemocnění dýchacích cest. Proto je důležité věnovat pozornost kvalitě vzduchu, který dýcháme, a podniknout kroky k jeho zlepšení.