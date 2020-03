Jan Skovajsa z myTimi: Hotová práce je důležitější než to, jestli jsem ji udělal osobně

Co vás vedlo k založení myTimi? Šlo o nějakou inspiraci ze zahraničí či obecně trend virtuálních asistentů, který je momentálně na vzestupu?

Obecně se dá říct, že k tomu vede celý můj život. Dlouhodobě mám rád optimální spolupráce a efektivní práci. V tomto ohledu si myslím, že ekonomiku a lidi jako celek čeká ještě obrovský krok vpřed. Co se týká virtuální asistence, tak to je nyní spíše vedlejší produkt poptávky ze strany našich zákazníků, která je zhruba 50 % marketing – tedy sběr zákazníků, 30 % customer care – starost o nasbírané zákazníky a pak 20 % virtuální asistence – tedy všechno ostatní. Je to takový pěkný kruh, kde jsou zákazníci rádi, že mohou všechno předat na jednu firmu.

Měl jste s podobnými aktivitami zkušenosti, než jste podnikání rozběhl?

Ano i ne. Paradoxně nejvíce zkušeností mám právě s marketingem, sales B2B a customer care. Naopak nejméně zkušeností jsem měl s trhem B2C, se kterým jsme začínali. Hlavní faktor na úspěchu má ale určitě podpora od investorů a zkušenosti s řízením a výběrem lidí, které jsou pro tento typ podnikání naprosto klíčové.

S čím v myTimi pomohou?

Například za vás oběhají vyřízení stavebního povolení, cizincům vyřídí přechodný či trvalý pobyt nebo na úřadech tlumočí, zajistí vám uklízečku, opraváře, instalatéra a další řemeslníky. Zajistí přezutí pneumatik, návštěvu servisu s vaším autem udělají za vás. Mohou sehnat lístky na fotbalový zápas i vymyslet a koupit dárek pro manželku. Pro firmy jsou schopni vytvořit nejrůznější srovnání a rešerše, podat daňové přiznání a mnoho dalšího.

Měl jste i nějaké obavy a pokud ano, naplnily se?

Abych řekl pravdu, problémů moc nebylo. Vždycky jsou tam drobné pochybnosti, nechcete například ztratit peníze investorům apod., ale nic, co by mě paralyzovalo.

Co všechno vlastně v současnosti nabízíte, co je pro byznys v těchto službách specifické?

Specifická je hlavně efektivita. U malých a středních podniků si nemůžete moc dovolit jen tak kecat, musíte mít výsledky a ty si obhájit, protože menší firmy nemají peníze na rozhazování a musí je využít co nejlépe. Nejčastější produkty jsou v marketingu – SEM (pozn.: Search engine marketing, forma internetového marketingu, která zvyšuje viditelnost stránek ve vyhledávačích), copywriting, weby, SEO (pozn.: Search engine optimalization, optimalizace pro vyhledávače), sociální sítě; customer care – to jsou hlavně telefony, maily, chat a CRM (pozn.: Customer relations management, řízení vztahů se zákazníky), sales – přehledy potenciálních zákazníků a pak jejich navolání, virtuální asistence – to je řekněme asistence všeho druhu, tato jediná část je velmi blízko původní B2C části podnikání.

Jak velký je dnes tým myTimi?

V tuto chvíli máme 11 interních zaměstnanců a 800 externistů. Opravdu hodně záleží na výběru lidí, takže to je část podnikání, do které vkládám velké úsilí, protože se nejvíc odrazí na výsledcích a zákaznickém servisu.

Podle čeho tedy „timíky“ vybíráte? Jakým procesem prochází zájemce o práci u vás?

Výběr probíhá i po třech letech podobně jako na začátku. Vykopneme inzerát na startupjobs, tam se přihlásí 30-100 lidí, z nich cca 20 pozveme, dostanou testy práce pod stresem a osobnostní testy, poté projdou „klasickým“ pohovorem a v poslední části si práci vyzkoušíme na reálných případech a když dopadne toto všechno dobře, tak se dohodneme.

Co všechno by měl správný „timík“ umět?

Máme dvě kategorie – jedna je senior, to je člověk, od kterého čekám praktické zkušenosti. Například vezmu grafika, tady určitě neberu juniory po škole, ale spíše někoho, kdo už to nějakou dobu dělá, má zkušenost s vlastním projektem atp. Na druhé straně junior – zde mi stačí přiměřené vzdělání, obvykle vysokoškolské, a řekněme selský rozum a ochota rychle se učit. Všechno ostatní už je v systému naučíme. Každý „timík“ a externista se specializuje na něco jiného. Někdo na SEM, jiní na SEO, jiní na sociální sítě, sales a podobně. Prochází několika školeními a pak s nimi postupně pracujeme, aby každý zákazník dostal maximální výsledek podle našich dovedností a svědomí.

Business-to-business (B2B), také business to business, je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku. Významným rysem modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na získání zákazníka, jako je tomu v případě obchodů B2C. Koncept B2B je nejstarší složkou elektronického podnikání (e-business). Zkratka B2B pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník → obchodník), koncept B2B se tedy týká obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma společnostmi. B2B vztahy většinou fungují na principu elektronické výměny dat.

Firma myTimi je založená na potřebě delegovat úkoly. Proč je pro někoho důležité delegovat?

Schopnost delegovat podle mě naznačuje určitou senioritu, protože vyžaduje schopnost prioritizování, ale mnohem důležitější je schopnost odpoutat se od operativy a pochopení toho, že hotová práce je důležitější než to, jestli jsem ji udělal já. Obecně myšlenka delegování rezonuje mezi podnikateli a freelancery poměrně hodně, ale ne každý umí delegování uchopit, hodně lidí o tom jen mluví.

Existuje nějaký požadavek, který jste z nějakého důvodu odmítli splnit, máte nějaké hranice?

Ano. Nejčastěji to jsou podvodné reklamy, nebo například hodně nevyrovnaná služba, která uživatele balamutí. Toto se obvykle dá rychle rozpoznat už na začátku a problém odmítnout to není, protože když má někdo potřebu podvádět, tak pro něj není problém podvádět i vás.

Kdo je vaším nejčastějším zákazníkem? Dá se to nějak univerzálně charakterizovat, například že to jsou vždy vytížení podnikatelé či manažeři, nebo jsou to opravdu různí lidé s různými potřebami?

Ano, téměř vždy to jsou podnikatelé a manažeři řekněme od jednotlivců až po firmy o 300 zaměstnancích. V tuto chvíli dominuje Praha, ale to je kvůli tomu, že jinde až tak aktivně neinzerujeme. Mezi naše zákazníky nejvíce patří e-shopy, restaurace a IT firmy.

Co vás od založení myTimi nejvíce překvapilo?

Že to funguje a pak taky to, že je to úplně jiné, než jsem na začátku čekal.

Jak rozjezd podnikání v tomto sektoru hodnotíte teď s odstupem času? Je firma tam, kde jste plánoval, že touto dobou bude?

Jsme mnohem dál. Když jsem to rozjížděl, tak jsem počítal s tím, že touhle dobou bude firma mrtvá, ale kdo nic nezkusí, nic nezíská. Přerod v B2B je pro nás opravdu velký krok, protože jen od srpna jsme vyrostli více než o 300 %.

Využíváte někdy sám služeb myTimi?

Neustále, služba vznikla na základě mých potřeb. Já jsem delegoval už jako malé dítě.

Co se vám v poslední době podařilo a na co rád vzpomínáte?

Rozhodně přechod na B2B a také to, že pro nás bylo v posledních měsících překvapivě lehké získat 100+ zákazníků a z toho některé ve velikostech kolem 50 tisíc měsíčně.

Co byste poradil těm, kteří chtějí začít podnikat a realizovat nějaký svůj nápad?

Aby se nebáli začít a netrápili se nápadem, protože jestli na to mají a mají potřebnou vytrvalost, tak se správný produkt v průběhu objeví. Ti, kdo na to nemají, na to přijdou dost rychle.

Připravujete něco zajímavého do budoucna?

Ano, aktuálně při jednání s investory připravujeme větší rozšíření po ČR, lepší uchycení našich B2B služeb, přece jen tato část podnikání bude mít letos teprve rok a poté rámcově během jednoho roku expanze do zahraničí a vstup dalších investorů.

Umíte sušit maso? Naučte se to od profíků.