Diabetolog Záhumenský: U lidí s cukrovkou dokážeme riziko nemoci covid-19 snížit díky úpravě hladiny cukru v krvi

/KOMENTÁŘ/ Naši diabetici se v této době koronaviru o své zdraví více obávají a do ordinace chodí méně. Více využíváme telefonických konzultací a možnosti předpisu elektronických receptů. Výjimku tvoří diabetici s ránou na noze, kde je strach ze ztráty končetiny mnohem větší než strach z koronaviru. Podiatrická ordinace proto žádné snížení zájmu o osobní kontakt nepozoruje.

Máme už osobní zkušenost

V ordinaci již máme osobní zkušenost s pacienty s diabetem 2. typu, kteří se nakazili covid-19. Jejich antidiabetickou léčbu se nám dosud dařilo zvládat telefonickou konzultací.

Pravdou je, že s příchodem covid-19 si mnoho pacientů uvědomilo své riziko závažnějšího průběhu onemocnění při špatné kompenzaci cukrovky. Projevilo se to ve zvýšeném zájmu o možnosti, jak toto riziko snížit. Kromě zájmu o moderní metody léčby s využitím například preparátů typu GLP-1 agonistů či SGLT 2 jsme zaznamenali zvýšený zájem o obecné metody zlepšení imunity a aktivního zdraví, a to i v případě, že nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Příkladem jsou ozonoterapie, lipozomální forma vitaminu C a vitamin D.

Přínos očkování převyšuje rizika

Vyšší riziko vážného průběhu souvisí s dlouhodobě vyšší hladinou cukru v krvi. Ta přitom ovlivňuje nejen průběh covid-19, ale i dalších onemocnění, včetně infekčních. Covid-19 je tak jen jeden z řady. Díky moderní léčbě můžeme účinněji upravovat hladinu cukru v krvi jak tabletovou, tak injekční formou, a současně snižovat riziko dalších komplikací souvisejících s diabetem. Jako příklad je možné uvést srdečně-cévní onemocnění, postižení ledvin nebo v případě GLP-1 agonistů dokonce i nadváhu a obezitu. Při správném zvládnutí nemoci jsme tak schopni riziko vážného průběhu snížit na úroveň srovnatelnou s nediabetiky.

Pacienti s diabetem 2. typu patří pro zvýšené riziko závažného průběhu covid-19 do tak zvané prioritní indikační skupiny očkování proti covid-19. Přínos očkování u nich převyšuje možná rizika. Diabetikům nejen v mé ordinaci toto očkování doporučuji.

- MUDr. Emil Záhumenský -

