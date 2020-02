Nespokojená občanka píše ministryni Schillerové: Přestávám mít radost zde pracovat i žít, je to Vaše zásluha

Nevěřila bych, že se po revoluci dožiji takových časů, za které jste zodpovědni vy, představitelé ANO společně s ČSSD a KSČM. Přestávám mít radost zde pracovat, podnikat i žít a je to Vaše zásluha, zásluha Vaší politiky.

Pracovat jako OSVČ, věřte, není vůbec jednoduché. Celý život se nervujete, jestli budete mít zákazníky, jestli zaplatíte každy měsíc všechny poplatky, na dovolenou si musíte tvrdě vydělat. Na konci své kariéry se dozvíte, že důchod si vlastně ani nezasloužíme a místo toho, abyste si vážili toho, že jako OSVČ neobtěžujeme stát, tak nám stěžujete život. Vymýšlíte nám další vícenáklady, měníte pravidla, rozdělujete lidi a popuzujete je proti OSVČ.

Všichni jste zodpovědní

Snažíte se nás nachytat za hlouposti a plníte státní pokladnu pokutami. Nedobře se tu za vaší vlády pracuje. Kvůli Vám přestávám mít z práce radost, a to ji miluji. Je to celé smutné, paní Schillerová a věřte, že Vám budou mladí lidé z ČR odcházet. My staří zůstaneme a budeme čekat na ten Váš nulový důchod, který si dle Vás ani nezasloužíme. Jste zodpovědní ve vládě všichni, neházejte svou zodpovědnost jeden na druhého. Do historie se zapíšete. Ale negativně...

Jak říkáte, jak se podnikatelé radují z EET, a kadeřnice jsou štastné z 10% DPH, lidé radostně hrají učtenkovku, e-neschopenka je miláček doktorů...tak tady máte pohled z druhé strany. Neraduji se, jsem nespokojená. Jediné za co jsem ráda, že je stále v ČR svoboda slova. A toho teď využívám.

Přeji Vám zdraví

- Martina Janoušová -