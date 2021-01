Očkovaní proti covidu by měli mít výhody. Přesto by mělo zůstat vždy dobrovolné, každý se může rozhodnout

/KOMENTÁŘ/ Očkovací pas (nebo něco podobného) považuji za dobrý nástroj ve chvíli, kdy bude dostatek vakcín pro všechny. V opačném případě je to nesmysl.

Proč to považuji za dobrý nástroj? Protože ať si kdokoli čte jakékoli fejky a hlouposti o vakcínách, tak tyto prošly veškerým testováním a dnes už jsou navíc prověřeny na milionech lidí po celém světě. Každá vakcína měla a bude mít i vedlejší účinky, o tom není sporu. Ale i zatím používané vakcíny jsou "chybové" a jen blázen si stěžuje na očkování proti dávivému kašli, tetanu apod. I na ty dosud známé "covidové" vakcíny tedy může někdo reagovat jinak. Děje se to ale v tak mizivém měřítku, že zapadají mezi ty, které běžně používáme. To je bod jedna.

Roman Prymula: „Ukazuje se, že vakcíny, které budeme používat, nemusí chránit proti vylučování viru beze zbytku. Člověk by měl být chráněn proti hospitalizaci, proti úmrtí, proti těžkým a středním formám, nebude ale zřejmě dokonale chráněn proti bezpříznakovým formám.“

Je právem každého se rozhodnout

Bod dvě - pokud chce někdo využívat výsady společnosti a profitovat z jejích hmotných i nehmotných statků, zkrátka se musí společnosti přizpůsobit. Což ovšem neznamená, že by měl být donucen, vůbec ne. Jde-li konkrétně o očkování na covid-19, je právem každého se svobodně rozhodnout. Ale rozhodne-li se neočkovat, pak nemůže počítat s tím, že mu bude umožněno využívat to, co svým rozhodnutím de facto odmítl. Je to snadné, vždycky je to něco za něco. Bohužel. Nebo bohudík?

Já sám jsem velkým odpůrcem očkování proti chřipce, nikdy jsem se očkovat nenechal. Raději jsem si imunitu budoval sportem apod. a nepamatuji se, kdy jsem chřipku měl. Mimochodem, antibiotika jsem měl jedinkrát v životě. Nicméně současná situace je jiná, covid není chřipka, byť se to mnozí snaží tvrdit. A hlavně nejde jen o mě, ale o spoustu lidí, se kterými se stýkám a kteří nemusí mít takovou imunitu jako já.

Tělo bojuje, viru je méně

A pokud teď někdo začne argumentovat, že člověk po očkování stejně není zcela imunní atd., tak má pravdu. Je však třeba k A dodat i B - vzhledem k tomu, že tělo zapojí obranu, do těla se očkovanému jedinci dostane minimální množství viru. Tudíž je také velmi malá pravděpodobnost přenosu nákazy, resp. mnohem menší, než když je člověk neočkovaný a je bezpříznakovým přenašečem.

Je chybou vlády Andreje Babiše, že nedokáže věrohodně a smyslupně informovat veřejnost a předkládat argumenty. S tím ale něco svedeme až u voleb, do té doby by bylo fajn hledat si informace, dívat se do zahraničí, pustit si třeba zahraniční zpravodajství nebo číst zahraniční servery. Ne využít příležitosti a být zase obětí a remcat na sociálních sítích.

