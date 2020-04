Zavřené hranice jako součást propagandy, je to brutální zásah do osobních svobod

Podle premiéra Babiše není důvod, abychom opouštěli Českou republiku. Prezident Zeman by hranice nechal zavřené minimálně další rok. Nechci spekulovat, zda to platí pro všechny, nebo zda by třeba lidé kolem prezidenta měli jako tradičně nepsanou výjimku. Chci se však zamyslet nad tím, jak jsou zavřené hranice jen součást propagandy.

/KOMENTÁŘ/ Vycházejme z toho, ke komu obvykle Babiš se Zemanem mluví. Není to k celému národu, jak by se na státníky slušelo. Je to k vlastním voličům, jak je typické pro populisty. A tak je třeba číst i vzkaz o uzavřených hranicích.

Andrej Babiš už dlouho mluví o tom, jak je Česko úspěšné v boji proti koronaviru, a jak se od nás ostatní mohou učit. Začalo to chlubením se celonárodním nošením roušek, které jsme si museli sami ušít. K tomu neustálé omílá, jak jsme nejlepší v boji, jak málo nemocných máme. A teď přece musí přijít to logické vyústění: Nejezděte ven, my to děláme nejlíp a venku Vás nakazí. Hranice musí zůstat zavřené, protože my jediní to umíme a děláme to nejlépe.

Vycestovat ze země je brutální zásah

Pohled do statistik ukazuje, že ČR není bohužel nejlepší. Počet případů na jeden milion obyvatel je u nás větší než například v Polsku, na Slovensku, v Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku nebo Řecku. Slovensko, Polsko, Chorvatsko nebo Finsko jsou na tom lépe v počtu úmrtí na milion obyvatel. Například Rumunsko, Belgie, Lucembursko, i Francie a další jsou na tom lépe v počtu vyléčených.

Uzavřené hranice bude řešit Ústavní soud. A je to dobře, protože zakázat vycestovat ze země je opravdu brutální zásah do osobních svobod. Vycestovat ze země svým občanům zakázalo Česko a pár autoritářských států. OK, přikažme karanténu při návratu. Ale proč zakazovat výjezd, když ostatní státu budou ochotné naše občany přijmout.

Rodina Babišů patřila k prominentům

U příležitosti 30. výročí listopadových událostí Andrej Babiš přiznal, že netušil, jak těžké bylo za totality vycestovat za hranice. Prý jako zaměstnanec podniku zahraničního obchodu ani nevěděl, že existuje něco jako výjezdní doložka. Rodina Babišů patřila k prominentům tehdejšího režimu, na ně se pravidla svazující „obyčejné lidi“ asi nevztahovala. Bude stejné papalášství i teď? Budou vyvolení smět cestovat a my ostatní budeme sedět doma a tiše závidět? Třeba vznikne i nový podnik zahraničního obchodu, až soukromé firmy obchodující přes hranice zkrachují.

Vláda se snaží vyvolat dojem, že koronavirus zvládá. A k tomu přece logicky patří i to, že jsme nejlepší a venku číhá hrozba, před kterou nás musí chránit. Ten, kdo si neumí nebo nechce vyhledat informace, na tuto propagandu ochranitele lehce naskočí. To je princip populismu, který pak rozhoduje volby.

