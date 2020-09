Císař Rudolf II. byl ještě podivnější, než bychom si představovali. Ďáblem posedlý panovník se odmítal oženit

Kdo viděl filmy s Janem Werichem Císařův pekař a Pekařův císař, může mít o císaři Rudolfu II. poměrně jasnou, ale také velmi zkreslenou představu. Podle tohoto ztvárnění šlo o podivínského, ale ve své podstatě dobráckého chlapíka, který se více než vládnutí věnoval svým zájmům - alchymii, astrologii, umění a sběratelství. Věta z filmu “My mu nerozumíme, ale my mu věříme” vešla do dějin. Jenže ono to bylo ve skutečnosti, jak se dá předpokládat, docela jinak.