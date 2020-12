Děs i fascinace pohybem na plátně. Film měl původně sloužit pro docela jiné účely než pro zábavu

Vynález kinematografu bezpochyby ovlivnil celý svět a pravděpodobně by byly dějiny lidstva bez “pohyblivých obrázků” o mnoho jiné. Byli to bratři Lumièrové, kteří právě 28. prosince roku 1895 uspořádali první promítání několika krátkých snímků, přístupných veřejnosti. Jak promítání dopadlo a co se dělo dál?