Generál nechal vypravit státní pohřeb pro svoji nohu

Po bojích i vyjednávání se podařilo osamostatnění Mexika a Agustín de Iturbide se nechal jmenovat jeho císařem. Tato vláda ale neměla mít dlouhého trvání, a to právě i díky muži jménem Santa Anna a republikánské vzpouře. Vojenská kariéra Santa Anny stoupala díky jeho schopnostem, kdy se z kadeta, jímž byl v roce 1810, stal o dva roky později již plukovníkem, později i generálem.

Foto: commons.wikimedia.org, Jeanlous, CC-BY-SA-4.0 Generál Santa Anna nechal vypravit státní pohřeb vlastní noze

Příběh slavné nohy

V roce 1838 byl při bojích s Francouzi při dělostřeleckém útoku v tak zvané Velikonoční válce raněn. Jeho nohu nemohli lékaři zachránit a musela mu být amputována. I přesto, že Mexičané nakonec v tomto boji uznali porážku, Santa Anna se stal národním hrdinou. Jeho sláva mu, jak se zdá, také stoupla do hlavy. Nohu, kterou mu lékaři amputovali, totiž nejprve nechal uložit do země poblíž svého sídla ve Veracruz, ale později se rozhodl jinak. Když v roce 1842 získal rozsáhlé prezidentské výsady (prezidentem se stal prvně roku 1833), dostal také netušené možnosti vlády a rozhodování. Svoji vlastní nohu tedy nechal exhumovat, převézt do Mexico city a tady znovu pohřbít se všemi poctami, které by náležely významné osobnosti. Vypravil své vlastní noze zkrátka státní pohřeb. A to již vyžaduje velkou dávku sebevědomí a egoismu.