Inspirace Leninem nevyšla, tělo Klementa Gottwalda se v mauzoleu začalo rozkládat. Museli jej nechat spálit

Byly doby, kdy jsme zkrátka potřebovali mít to, co měl náš vzor, tedy Sovětský svaz. A tak naši představitelé začali konat - jenže pořád to tak nějak nebylo ono. Až potom v březnu roku 1953 zemřel prezident Klement Gottwald. Jistě, byla to pro mnohé tragédie, na druhou stranu svitla naděje - i my budeme mít “svého Lenina”! Nabalzamovat a vystavit tělo dělnického prezidenta se zdálo jako vynikající nápad i prostředek propagandy. A tak se i stalo…