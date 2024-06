Slavní Vikingové Ragnar Lothbrok a Rollo: Opravdu bratři, nebo jen vymyšlené postavy?

Nájezdy do Francie i na Britské ostrovy, nesčetná dobrodružství a legendární synové, kteří jsou, stejně jako Ragnar Lothbrok, zvěčněni v severských ságách a epických příbězích. Napříč staletími si nacházeli své publikum, které se zatajeným dechem naslouchalo, jak to se slavnými Vikingy bylo. Ale je to pravda?

Existuje mnoho diskusí o tom, zda byl Ragnar Lothbrok skutečnou osobou. Na svět přišel v době, kdy narození a úmrtí nebyly zaznamenávány. „První zprávy o něm byly zapsány až nejméně 350 let poté, co se všechna ta dobrodružství odehrála. Takže nelze se stoprocentní jistotou říct, že tento slavný válečník opravdu existoval,“ vysvětlil pro náš web Moravec.

Zosobněním síly všech Vikingů

Dlouhá staletí byly příběhy Ragnara šířeny ústní formou. Je tedy velmi pravděpodobné, že vypravěči si jeho příběhy přikrášlili, případně mohli přidat mnoho částí, které si úplně vymysleli. „To se dělo zcela běžně. Namátkou můžeme jmenovat Robina Hooda, který s největší pravděpodobností nikdy nežil, minimálně ne ve ‚formě‘, kterou dnes známe.“

Ragnarova dobrodružství a hrdinství jsou vylíčeny v několika ságách. Popisují ho jako divokého válečníka, který vedl četné nájezdy přes Britské ostrovy a později se stal králem Švédska a Dánska. „Vikingové byli zuřiví a skvělí válečníci. Takže Ragnar mohl být zosobněním této síly, lidé si ho vybájili. Také je možné, že jemu připisované věci vykonalo více mužů, ale pro vypravěče bylo jednodušší popisovat je jako činy jednoho člověka.“ Buď jak buď, pokud je to, co o Lothbrokovi víme, pravda, žil někdy mezi lety 801 a 900 našeho letopočtu.

Bez zajímavosti jistě není, že Ragnar Lothbrok nebylo jméno, které mu dali rodiče, ale je odvozené od jeho šatníku. Ragnar Lothbrok se překládá jako Ragnar Chlupatý a odkazuje na jeho huňaté kožešinové kalhoty a další části oděvu. „Povídá se, že nosil něco jako pláštěnku, kterou si vyrobil z dehtu. Mělo to fungovat jako ochrana před jedovatými hady.“

Rollo měl vliv a moc

Co víme s jistotou, je, že Ragnarův seriálový bratr Rollo s ním ve skutečnosti příbuzný nebyl. A na rozdíl od Lothbroka je jisté, že opravdu existoval, a je velmi uznávanou historickou postavou. Dokázal toho totiž hodně. „V 9. století pomáhal s úmluvou s Franky, což znamenalo pozdější vznik severské říše, kterou uznával i papež. Stal se také prvním vévodou z Normandie ve Francii, “ potvrdil Moravec.

Rollovi potomci pak nadále vládli v Normandii, a dokonce pokračovali v invazi do Anglie, když se účastnili bitvy u Hastingsu v roce 1066. „Je zajímavé, že Rollovým vzdáleným příbuzným byl Vilém I. Dobyvatel. Evidentně měl válčení v genech.“ Každopádně Rollo a Ragnar rozhodně nebyli bratři ani jinak pokrevně spřízněni.

Lagertha ho nechtěla

Samostatnou kapitolou v možném Ragnarově životě je Lagertha. V ságách se praví, že když Ragnar poprvé navrhl, aby si ho legendární vikingská štítonoška vzala, odmítla. Očekávala, že ho sežere medvěd či pes, kteří hlídali její domov. Ale Ragnar boj vyhrál a obě zvířata zabil. Lagertha byla ohromena a souhlasila s jeho novou nabídkou k sňatku. Nakonec se měli rozvést, ale v boji si zůstali neocenitelnými spojenci.

V seriálu Vikingové se objevuje Ragnarův syn Bjorn, kterého měl počít s druhou manželkou Aslaug. Jejich dalšími potomky byli Ivar Bezkostěnný, Sigurd Hadí oko a Halfdan. „Existuje hodně historických důkazů, že Ivar, Sigurd, Bjorn a Halfdan skutečně žili. A jejich příběhy pomohly při životě udržet i legendu o Ragnarovi. Kdyby nebyly tak populární, asi bychom o Ragnarovi dnes ani nevěděli.“

Nejslavnější ze všech slavných

Ať to bylo jakkoli, ani Ragnarova smrt není popisována zrovna jednoduše. Jsou hned dva příběhy. První říká, že ztroskotal v Irském moři, když jeho invazní skupinu zasáhla prudká bouře. Druhou (a mnohem populárnější) historkou je, že byl zajat králem Aellou z Northumbrie a uvržen do jámy k hadům jako odplata za vikingské nájezdy na království.

„Pravdu se už asi nikdy nedozvíme. Ani o jeho životě, natož o smrti. Jisté je, že severská mytologie sepsaná během 12. a 13. století je plná příběhů legendárních bojovníků. Ale žádný z nich není tak slavný jako vikingský král Ragnar Lothbrok. A vidíme to i dnes. Když se řekne Viking, kdo se vám vybaví? Erik Rudý, Knut Veliký či Leif Eriksson? Asi ne, spíš to bude Ragnar Lothbrok,“ doplnil Moravec.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Virus ptačí chřipky H5N1 mutuje a přizpůsobuje se. Přenáší se i na člověka.