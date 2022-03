Smutný život Stalinovy dcery: Lásku jí zakazoval krutý otec i strana, svatby střídaly rozvody a bohatství zase bída

Svým způsobem by se mohlo zdát, že si Světlana Allilujeva mohla žít jako v bavlnce. Jejího otce se všichni báli, jistě by si tedy nikdo nedovolil zaútočit ani na ni. Její život ale od dětství rozhodně nebyl žádnou pověstnou procházkou růžovým sadem. Zatímco otec přemýšlel jen o politice a o tom, jak umlčet svoje protivníky, její matka se nechtěla vzdát své kariéry. A tak se o Světlanu a jejího bratra starala chůva. Pro děti to byla jistá výhra, protože podle všeho šlo o ženu, která o ně měla skutečný zájem a Světlana s ní zůstala v kontaktu i v dospělosti.

Matčina sebevražda dívku poznamenala

Kdyby si mohla malá dívka vybrat mezi rodiči, rozhodně by volila společnost své matky. O tuhle možnost ale bohužel přišla velmi záhy. Světlaně bylo pouhých šest let, když její matka Naděžda Allilujeva spáchala sebevraždu. To ale nebylo vhodné pro prestiž sovětského diktátora, a tak podle oficiálních zdrojů zemřela na zánět pobřišnice. Ať se to stalo jakkoliv, jedno bylo jisté - Světlaně zůstal už jen otec, a to nebyla žádná výhra. Sama jeho dcera jej v dospělosti v knize pamětní popisovala jako necitelného, chladného, hrubého a krutého muže. Snad i proto brzy hledala lásku u jiných mužů.

První lásku jí otec vyhnal na Sibiř

Už na gymnáziu se Světlana celým svým dospívajícím srdcem zamilovala do filmaře Alexeje Kaplera. Vztah to byl velmi nerovný. Kapler byl židovského původu a navíc (nebo spíš hlavně) o celých dvaadvacet let starší než tehdy šestnáctiletá Světlana. K dovršení vší milenecké smůly už měl jednu ženu doma. O vztahu se navíc brzy dozvěděl Světlanin všemocný otec a nepříjemnou situaci vyřešil tak, jak dobře uměl. Kapler byl v roce 1943 odsouzen k pěti letům života ve vyhnanství a když jeho trest končil, přibylo mu k němu ještě dalších pět let nucených prací v pracovních táborech na severu Ruska. Lásce tak byl záhy konec.

První manželství - a otec zase nebyl spokojen

I když se její otec Kaplera zbavil, Světlana se mužské společnosti nehodlala vzdát. Už rok po jeho odsouzení se provdala za svoji další známost, studenta Grigorie Morozova. Stejně jako její předchozí přítel, i Morozov byl židovského původu. O vztahu Světlany a jejího otce svědčí i skutečnost, že se Stalin s jejím manželem nikdy nesetkal. To ale neznamenalo, že by jej nemohl nenávidět. Z manželství s Grigoriem se narodil Světlanin první syn Josif, ale s jeho otcem se dcera sovětského vůdce rozvedla už po třech letech, v roce 1947.

Foto: Wikimedia commons, UPI, Public domain Stalinova dcera dožila svůj život v USA

Další manžel vyhovoval otci, ale ne Světlaně

Dalšího muže, k němuž našla cestu, jí tatínek patrně mohl schválit. Šlo o Jurie Ždanova, syna Stalinova blízkého spolupracovníka. A tak se stále ještě mladá Světlana dva roky po prvním rozvodu znovu vdala, brzy ale přišlo další zklamání. Manželům se sice do roka narodila dcera Jekatěrina, ale Světlana žila jako ve vězení, ovládaném tchyní, již na slovo poslouchal i její manžel, tedy pokud mu politika dovolila pobývat také pár minut doma.

Manželství na pár měsíců

I ze svazku s Juriem Ždanovem, respektive spíš s jeho matkou, proto Světlana brzy odešla, aby si později, v roce 1962, tedy již po Stalinově smrti, vzala za manžela synovce první ženy svého otce. Jmenoval se Kato Svanidze a manželství tentokrát nevydrželo ani rok.

Indického manžela jí zakázala strana

Světlana to ale nevzdávala, a tak když v roce 1963 potkala Brajesha Singha, znovu se zamilovala. Jenomže tentokrát byl její vyvolený Ind a ona stále byla dcerou nejen svého otce, ale i jeho strany. A ta si rozhodně takový sňatek nepřála. Pár tedy žil bez oddacího listu, ale i tak jim osud dopřál jen tři společné roky, než Brajesha zemřel. Světlana zůstala opět sama, směla ale alespoň odletět (prvně v životě) ze Sovětského svazu, aby svého přítele pochovala tam, kde se narodil - tedy v Indii. Odtud se už ale domů nevrátila. Na ambasádě USA v Dillí požádala o azyl, děti ale nechala v Sovětském svazu a na dlouhá další léta s nimi ztratila jakýkoliv kontakt.

Americký exil vyvolal rozpaky a přinesl dalšího muže

V Americe vyvolal její příjezd různé reakce od vítání až po obavy, že jde o akci KGB. A tak žila Světlana několik let pod dohledem tajných služeb, ale brzy se ukázalo, že její odpor ke komunistickému režimu je skutečný. Několikrát se stěhovala a po vydání svých vzpomínek na bývalý život se stala velmi dobře zajištěnou. V roce 1970 se zde dokonce vdala za architekta Williama Peterse a později ve svých pětačtyřiceti letech porodila svoje třetí dítě - dceru Olgu. Doba klidu ale minula celkem rychle, po třech letech přišel další rozvod a také finanční problémy - snad kvůli jejímu štědrému daru na charitu, možná kvůli experimentům s různými náboženstvími a snad i proto, že hospodaření nebylo její silnou stránkou.

Životní kotrmelce až do konce

Po letech se tedy v roce 1982 rozhodla přestěhovat znovu do jiné země, a tentokrát si vybrala Anglii, což se neukázalo jako šťastná volba. Měsíce strávené na ubytovně pro bezdomovce ji přesvědčily, že bude nejlepší vrátit se do Ameriky. Stejně tak, jako když se o dva roky později pokusila vrátit do Sovětského svazu. Ani tady se už znovu nezabydlela a v roce 1986 se i se svojí dcerou nadobro vrátila do USA, kde také v roce 2011 zemřela.

Být dcerou diktátora, který netuší, co je láska a rodina, i když vládne ohromné části světa, tedy jistě není žádný med. Světlanin život rozhodně nebyl veselý. Jak asi bude pokračovat život dcer současného ruského diktátora, vojenského agresora a strůjce obav z třetí světové války Vladimira Putina?

