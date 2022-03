Reptiliáni ovládají svět, živí se lidskou krví a negativní energií. Podle konspirátorů mezi ně patří i Vladimir Putin

Lidé se jen těžko smiřují s myšlenkou, že si za svoje nezdary nebo za rozdíly mezi vysněným a skutečným životem vlastně většinou mohou sami nebo zkrátka společnost, v níž žijí a mají své místo. Mnohem raději se zabývají teoriemi, které jim potvrzují, že to všechno, co se kolem nich děje, řídí kdosi, kdo má nad nimi nadpřirozenou moc.

Manipulátoři kolem nás

A aby toho nebylo málo, takových tvorů je po Zemi rozeseto poměrně hodně a - jak se zdá - většina z nich je ve vysokých politických a ekonomických funkcích. Jsou to zkrátka asi opravdu šikovní a všehoschopní manipulátoři. A není divu, vždyť podle vysvětlení příznivců podobných teorií dokonale ovládli schopnost manipulovat myslí ostatních, tedy nás, skutečných lidí.

Ještěr nebo člověk? Vlastně kdokoliv!

Jak by vlastně měl takový reptilián (jinak také ještěří člověk) vypadat? Jak už jejich název napovídá, jde o kombinaci člověka a ještěra, ale pozor - mezi ostatními lidmi přesto nemáme šanci jej poznat. Dokáže na sebe totiž brát lidskou podobu. I přes všechny tyhle šílené teorie se ale pořád najdou lidé, a to i poměrně vysoce vzdělaní nebo vlivní, kteří tomu mohou věřit a podobné báchorky šířit. Jedním z těch, kteří mají hlavní podíl na rozšíření teorie o ovládání světa reptiliány, je bývalý fotbalista a sportovní hlasatel a dnes hlavně konspirační teoretik David Icke. Právě jeho knihy doslova hltají příznivci po celém světě, aby se dozvěděli, jaká je “pravda”, kterou před nimi všechny vlády světa dokázaly až do této chvíle umně tajit.

Ze sci-fi do skutečného života

Spíš než do skutečného života měli reptiliáni původně patřit do sci-fi děl, ale v průběhu let se jejich popularita natolik rozšířila, že jsou najednou bezmála skuteční. Kromě mnoha světových politiků a vůdců v čele s britskou královnou, papežem, Barackem Obamou, dalšími americkými prezidenty a mnoha jinými byla taková myšlenka vyslovena v roce 2011 i v souvislosti s bývalým ministrem obrany USA Donaldem Rumsfeldem. Tehdy šlo o poznámku komika v rozhlasovém rozhovoru s tímto politikem a z jeho reakce se hned zastánci reptiliánské teorie ujistili, že to byla trefa do černého. Rumsfeld totiž na takovou narážku neodpověděl. I to někomu mohlo stačit jako důkaz. Reptiliáni totiž podle všeho o své skutečné identitě nemohou lhát, a tak se musí buď přiznat, nebo na dotaz neodpovědět. Jak tedy jednoduše poznat příslušníka téhle podivné rasy? Stačí se ho na to zeptat. Není to jednoduché? A hlavně: není to trochu divné u tvorů, kteří jindy dokonale zvládají manipulovat našimi mozky?

Čtyři metry ryzí hrůzy

A jak vlastně mají takoví reptiliáni vypadat, když jsou sami sebou, tedy ve chvíli, kdy nejsou převtěleni do některého ze světových politiků, třeba jako je Vladimir Putin? Má jít o tvory, kteří mohou být vysocí až kolem čtyř metrů, jejich tělo se podobá lidskému, ale hlava spíše ještěrům. Co víc? Jejich pochoutkou má být lidské maso a krev. Když je ale horší čas, stačí jim k nasycení i negativní energie všude kolem nich. Kdyby tohle měla být pravda, měl by ruský prezident nyní potravy na dlouhá další léta.

Může v dnešním světě někdo takovým konspiračním teoriím ještě věřit? Bohužel ano - a není takových lidí málo...

Zdroj: en.wikipedia, NYmag, allthatsinteresting

