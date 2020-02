Ani psům se nevyhýbají sezonní nemoci. Pomozte jim překonat jarní neduhy

Každý, kdo má doma psa - zvláště pak když žije přímo v bytě - zná jeho běžné chování a životní rytmus. Pak se ale stane, že je zkrátka “něco jinak”. Zvíře je neklidné, drbe se, nespí nebo třeba i poštěkává, kašle, teče mu z čumáku… Poznáte, co ho právě trápí, a dokážete jim pomoci? Tady jsou základní příznaky nejčastějších nemocí, s nimiž se naši mazlíčci v tomto období potýkají.

Stejně jako lidé trpí i zvířata svými specifickými neduhy. A na nás, jako na chovatelích, je, abychom jim v jejich trápení pomohli. Někdy je nutná návštěva veterináře, některé problémy jsme ale schopni vyřešit i doma.

Nachlazení - psí rýma

Ani psům se nevyhýbají nemoci, podobné těm, které trápí lidstvo. Taková “rýmička”, jak mnozí z nás vědí, dokáže mnohdy potrápit víc než cokoliv jiného. Jistě si tedy dovedeme představit, jak musí být našemu psovi.

Jak takové psí nachlazení poznáme?

Podobně jako u lidí. Pes kašle, zjevně se mu hůře dýchá, kýchá a z čumáku mu teče, může mít zarudlé sliznice a dokonce i teplotu - co nám to jen připomíná? Kromě toho: dostat nachlazeného psa na procházku bývá nadlidský úkol.

Když pes nemá teplotu (tedy jeho teplota nepřesahuje běžných 39 °C), můžeme mu dopřát “klid na lůžku”, tedy volnější režim s několika krátkými procházkami jen na vyvenčení. Dbáme přitom, aby neprochladl, a za vlhkého počasí jej po příchodu domů důkladně vysušíme. Stejně jako člověk musí i pes v takovém stavu přijímat dostatek tekutin a je na naší fantazii a zkušenostech, jak se nám povede ho k pití přesvědčit. Pokud nechce vůbec pít, nezbývá nic jiného, než mu alespoň dostatečně namočit granule. Psa se zvýšenou teplotou by ale určitě měl vidět veterinář, stejně jako zvířata stará nebo štěňata, která vykazují příznaky jakékoliv choroby. Psům je možné v tomto období zvýšit dávku vitamínů a pomoci mohou i bylinkové čaje. Pokud si není chovatel jistý, každý veterinář jistě rád poradí.

Zvířatům nikdy nedávejte léky, určené pro lidi. Jejich složení může být třeba i podobné těm veterinárním, ale dávkování je odlišné. Zvířatům patří jen veterinární léčiva nebo taková, která doporučí veterinář.

Psincový kašel

Tato choroba se již chystá na jedno ze svých nejaktivnějších ročních období. Právě jaro je bohužel často časem, kdy psincovým kašlem onemocní poměrně velké množství zvířat. Choroba je přenosná kontaktem, jde o kapénkovou infekci, a tak bychom se v rizikovém období se svými psy měli pokud možno vyhnout místům s větší koncentrací psů - pokud je to samozřejmě možné. Jde o výstavy, blízké kontakty na cvičáku...

Záchvaty kašle

Jak už vyplývá z názvu nemoci, jde o kašel, který se ale projevuje jako suchý, dráždivý. Někteří psi jakoby ani nemohli přestat kašlat, dochází u nich k delším záchvatům, v jejich průběhu se může objevit u tlamy i pěna. Stejně jako u psí rýmy, ani kašel není nepřekonatelné onemocnění. Jestliže nedojde ke komplikacím, mělo by stačit několik dní klidu v teple a za týden až deset dnů je pejsek většinou prakticky v pořádku. Štěňata a psí senioři se mohou s psincovým kašlem vypořádávat trochu pomaleji a je také na místě vyhledat veterináře.

Léky, určené pro lidi, samozřejmě do psí tlamy nepatří. Po dohodě s veterinářem je ale možné podpořit psí imunitu zvýšenou dávkou vitamínů, při kašli podávat jitrocelový sirup nebo echinaceu na zklidnění hrtanu.

Pozor na parazity

Častými psími parazity jsou samozřejmě blechy, kterých si ale jistě všimneme velmi brzy i bez návodu. Horší je to ale s parazity vnitřními, které zkrátka vidět nemůžeme. Přitom tasemnice, škrkavky nebo i další bývají častými psími souputníky - a ne že by z toho měli jejich hostitelé nějakou radost. Pozor musíme dávat zvláště na štěňata, pro něž by setkání s některými z nich mohlo mít nedozírné následky.

Nebojte se veterináře

Samozřejmě je dobré vědět, že každý zdravotní problém zvířete je vhodné konzultovat s veterinářem, ještě předtím si ale všimněme základních příznaků. V případě vnitřních parazitů můžeme pozorovat například hubnutí zvířete, změnu struktury srsti, která už není tak hebká a lesklá jako dřív, pes je “smutný”, skleslý, bez nálady, jezdí po zadku po koberci a může mít i krvavý průjem. Pokud se psem, vykazujícím takové příznaky, zajdete k veterináři, pomoc většinou není složitá. Stačí několik tabletek - nebo i jen jedna - a je vyřešeno.