Chcete letos vymalovat byt? Nečekejte na léto, zima je totiž ideální

Většina z nás čeká s malováním na hezké jarní nebo letní počasí. Ale malíři vám řeknou, že raději pracují v zimě. Proč? „Protože suchý vzduch v kombinaci s topením je ideální. Nátěry uschnou rychleji a dokonce mají lepší trvanlivost,“ má jasno malíř pokojů Ivan Brandl.

Moderní nátěry dobře kryjí

Malování samo o sobě není žádná věda. „Díky kvalitním nátěrovým hmotám se nemusíte ani bát kocourů, tedy šmouh na stěnách, které vznikají, když to neumíte. Jenže moderní nátěry dobře kryjí. Než se pustíte do malování, důležitá je příprava stěn.“

Použijte penetrační nátěr

Pokud není stěna, tedy podklad, ideální na to, aby držel nový nátěr, vyplatí se stěnu nejdříve natřít penetračním nátěrem. Malba lépe přilne. Podle odborníka také můžeme použít naředěný nátěr barvou, s níž chceme vymalovat pokoj. Druhý nátěr většinou bude už dobře krýt.

Malíř pokojů Ivan Brandl vysvětluje:

Akrylátové barvy jsou velmi kvalitní a díky nim získáte odolný nátěr.

Disperzní barvy jsou ceněné pro svou vysokou krycí schopnost a odolnost. Z barev odolných vůči otěru za sucha je možné špínu a prach odstranit za pomoci jemného kartáčku. Barvy odolné otěru za mokra jsou jednoduše omyvatelné, můžete na ně v případě potřeby použít lehce namočený hadr. Nevýhodou je nižší prodyšnost.

Hlinkové barvy se vyznačují vysokou prodyšností, nízkou cenou, nejsou voděodolné ani odolné otěru za sucha, před malováním je snadné je odstranit.

„Pokud přemalováváte stěnu po stržených tapetách, je nutné ji vyrovnat tmelem a pak zbrousit. Tmely koupíme ve speciálkách v různém balení. Štuk se čím dál tím více nahrazuje stěrkami, i když po broušení je kolem spousta prachu.“

Sádra je příliš hladká

Na rozdíl od štuku ale vydrží napořád. Když není potřeba vyrovnávat povrch natírané stěny, určitě bude potřeba zarovnat různé díry po hřebíčkách apod. „Sádra se sice používá nejčastěji, ale je příliš hladká, a tak místo ní si kupte speciální malotové směsi a tmely. V prodejnách vám jistě rádi poradí, co potřebujete,“ tvrdí Brandl. Pokud jsou zdi popraskané a jsou na nich větší nerovnosti, použijeme takzvanou perlinku. Je to síťovaná tkanina, kterou přetáhneme štukem. Různé škvíry mezi stěnou a třeba obložením či u oken zakryjeme akrylátovým tmelem.

A jak postupujeme při malování pokoje? „Nejdříve natřeme všechny hrany mezi stropem, stěnami a podlahou. A abyste po sobě viděli, kde jste už pracovali, začněte od oken, lépe uvidíte, kam jste již sáhli štětcem či válečkem. Nátěr provádíme v pruzích tak, aby se jednotlivé tahy překrývaly. Kvůli lepšímu krytí roztíráme barvu vodorovně i svisle.“

Vyměňte štětky za válečky

Dnes se už většinou maluje, a to pochopitelně i profesionálně, válečkem. Štětky se víceméně používají jen na první nátěr stropu a neobejdete se bez štětek a štětců různých velikostí na těžko přístupná místa a do rohů. Občas se i zkušenému kutilovi může stát, že mu ujede ruka a přemaluje i něco, co nemá.

Používejte zakrývací pásky

Profesionálové vědí, že se to stává, proto podobně jako oni používejte zakrývací pásky. „Těmi olepte nejen vypínače, zárubně, ale i rámy oken a podobně. Po malování je sejmete a ušetříte si i práci při následujícím úklidu. Páskami si můžete oddělit i strop od stěn či si díky nim vytvořit jinak barevné ornamenty na zdech.“

Ale pozor, když je budete pořizovat, řekněte to prodejci, na co že je chcete. Tyto pásky jsou méně lepivé, aby nepoškodily již vymalované zdi. „Proto s jejich aplikací také počkejte, než nátěr dokonale zaschne. A rada na závěr. Než se do práce pustíte, fóliemi zakryjte nábytek, postele a třeba i podlahy. Po vymalování oceníte, že nemusíte všechno zbytečně drhnout,“ doplňuje odborník.

KAM DÁL: Zahrada v únoru: Nyní je ideální čas k přípravě na jaro, na co nesmíte zapomenout?