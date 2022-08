Jak může vypadat vaše zahrada a co by tam nemělo chybět?

Každý majitel zahrady má obrovské štěstí, že si může užívat čas na vlastním kousku zeleně. Každá zahrada má jinou velikost a tvar, ale také každý majitel je jiný. Díky tomu je každá zahrada zcela odlišná a originální. Plánujete zařízení nového pozemku nebo chcete oživit svůj stávající trávník a záhony? Co všechno by na zahradě nemělo chybět a co můžete mít doma pro své pohodlí?