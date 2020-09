Moderní kachlová krbová kamna jako funkční i estetický prvek: Proč si je pořídit a jak je správně vybrat?

Kam s nimi?

Kachlová krbová kamna rozhodně nepatří jen na chalupu. V posledních letech se přesouvají z rekreačních objektů do běžných domácností a plní jak funkční, tak estetickou roli. Bezprostředně po instalaci přebírají žezlo co by dominanta interiéru a strhávají na sebe veškerou pozornost. Berte to jako pádný důvod, proč věnovat dostatek času výběru vhodného řešení. Kompromisy nepřipadají v úvahu, kamna musí perfektně vypadat a ještě lépe sloužit.

Než se pustíte do hledání konkrétního modelu, ujasněte si základní požadavky. Kromě designového zpracování by vás měl zajímat druh topiva, způsob a četnost vytápění, optimální výkon či technické řešení napojení na komín.

Typy krbových kachlových kamen

Z hlediska využití, respektive způsobu vytápění, se sortiment krbových kachlových kamen dělí na krbová kamna bez výměníku a s výměníkem.

Kachlová krbová kamna bez výměníku

Kachlová krbová kamna bez výměníku jsou vhodná pro rychlé vytápění větší místnosti a případně i celého menšího objektu (proto si je oblíbili majitelé chat). Teplo mohou do okolí vyzařovat sáláním (na tomto principu fungují především jednoplášťová a některá dvouplášťová kamna) nebo konvekčně, tedy prostřednictvím média (vzduchu). Obě varianty díky akumulačním schopnostem keramických obkladů teplo vyzařují ještě několik hodin po vyhasnutí ohně.

Výhodou sálavého tepla je takřka okamžitý nástup, nevýhodou pak nerovnoměrná distribuce. Teplo z konvekčních krbových kamen je rovnoměrnější a efektivněji se šíří do ostatních místností.

Kachlová krbová kamna s výměníkem

Chcete-li si kachlová krbová kamna pořídit jako primární zdroj tepla pro větší objekt, zvolte variantu s teplovodním výměníkem. Jejich napojení na soustavu radiátorů a případně bojler je technicky nenáročné. Vytvořené teplo lze využívat podle potřeby na vytápění i na ohřev vody. V závislosti na provedení výměníku je možné odevzdávat většinu tepla do zásobníku vody.

Jaký na výpočet potřebného výkonu?

Topný výkon kachlových krbových kamen je naprosto zásadním kritériem. Dlouhodobé přetěžování kamen s příliš nízkým výkonem výrazně zkracuje jejich životnost, ovšem příliš výkonná kamna také nefungují správně – neustálé tlumení vzduchu způsobuje zakouření skla, které by jinak čistil proudící sekundární vzduch. V předimenzovaných kamnech a spalinových cestách se navíc nadměrně usazuje dehet.

Obecně se při výpočtu optimálního výkonu krbových kamen počítá s 1 kW na 20 m³ pro starší domy a byty, které nemají dostatečnou tepelnou izolaci (tzn. se jedná o nezateplené objekty). U novostaveb se počítá 1 kW na 40 m³. V praxi je vhodné zohlednit také umístění stavby, převažující počasí a další faktory. Pokud se poradíte se zkušeným prodejcem, rozhodně neuděláte chybu.

Čím v kachlových krbových kamnech topit?

Časem osvědčeným palivem je dřevo, a to především tvrdé (buk, dub, jasan, javor, jabloň, hrušeň, švestka), které hoří podstatně dle než měkké dřevo. Výhřevnost jde ruku v ruce s vlhkostí – optimální vlhkost topiva se pohybuje mezi 12-15 %, maximum by nemělo přesahovat 20 %.

Alternativu ke dřevu představují ekologické dřevěné brikety, které se vyrábí mechanickým lisováním za vysokého tlaku. Z hlediska výhřevnosti dřevu konkurují a často i překonávají. Hořící brikety nicméně nejsou vizuálně tak atraktivní jako dřevo.