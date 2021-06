Pozor na plíseň: Na co v červnu na zahrádce rozhodně nesmíte zapomenout?

Na zahradu v červnu je zkrátka radost pohledět. Zachovává si svůj svěží jarní vzhled, do kterého se postupně připojuje více barev. Začínají kvést růže a objevuje se i první sladký hrášek. V červnu je nejdůležitější držet s rostlinami krok a podporovat je v růstu. Nezapomínejte ale ani na neustálé vytrhávání plevelu.

Je to také měsíc, kdy si můžete vytvarovat keře na vaší zahradě podle libosti. Pokud je ale příliš sucho nebo horko, doporučujeme ořezávání a tvarování keřů odložit. To platí zejména pro zimostrázové rostliny, jakou je např. buxus. Jejich ořezávání za nepříznivých podmínek může způsobit vyšší náchylnost k plísním.

Dalším úkolem na červnovém listu úkolů je zasazení dvouletek. Dvouleté rostliny první rok jen vytvoří listy a vykvetou až ten další. Pokud je zasadíte letos, měly by vykvést příští rok na jaře. Zasaďte je do menšího květináčku a umístěte ho na chladné místo, dokud semínka nevyklíčí. Nechte je růst a zasaďte je až na podzim. Stojí zato si jejich výsadbu poznamenat do diáře, zahradničení je především o plánování.

Celý tento měsíc přímo vybízí k domácím květinovým aranžmá. Květinám to neškodí, právě naopak. Květy je třeba v určitém momentu z rostlin odstranit, aby vám vykvetly nové.

Na záhonku už můžeme sklízet první úrodu salátu, fazolí a jahod. Nechybí ani lahodný bílý rybíz, který je díky vysokému obsahu pektinu skvělý na výrobu marmelády.

Zbývá už jen vysadit cukety a postarat se o rajčata.

Na co v červnu nesmíte nezapomenout

Pravidelně okopávejte záhonky, abyste zamezili růstu plevelu

Prořezejte a vytvarujte keře

Vysázejte jednoletky a letničky

Vysaďte vysoké a disketové rostliny

Odstraňte odkvetlé části rostlin, aby vám znovu vykvetly

Zasaďte dvouleté rostliny

Odstraňte vršek stonku u rajčat, aby vyrašily stonky dva

Pokračujte ve výsadbě salátu a ředkviček

Zdroj: House and Garden

KAM DÁL: Ženu sledovali pomocí GPS zařízení v kabelce. Někdo jí ho tam podstrčil na večírku