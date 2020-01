Olympijský rok 2020 přinese do programu her pět nových sportů. Máme se na co těšit

Rok 2020 by měl být v mnohém symbolický. Snadno zapamatovatelný letopočet jistě přivede k oltáři mnohé páry a také nejrůznější předpovědi jsou směřované právě k tomuto roku. Zda jim chceme věřit nebo ne, je jen na nás. Jedno je ale jisté - letošní rok bude rokem olympijským. Sportovní svátek se tentokrát odehraje v japonském Tokiu - a to v novodobé historii her bude již podruhé.

Olympijské hry jsou vždy svátkem, více než dvěma týdny, kdy se veškerý sportovní svět soustředí na jednu nejdůležitější akci. Na hry, které v minulosti dokázaly zastavit běžný život a dokonce i válečné konflikty. V tomto roce proběhnou ve dnech od 24. července do 9. srpna. V jejich programu tentokrát budeme fandit také sportovcům pěti nově zařazených disciplín…

Pět nových sportů

Již před olympijskými hrami v Riu de Janeiru schválila valná hromada Mezinárodního olympijského výboru zařazení pěti nových (nebo staronových) sportů do programu her, které se uskuteční právě v tomto roce.

Širším výběrem po dlouhých diskusích prošly surfing, skateboarding, softball/baseball, sportovní lezení a karate. Celkem tak přibude v programu her 18 závodů a mezi účastníky 474 sportovců. Ti, kteří se těmto disciplínám věnují, tak měli dostatek času na přípravu a kvalifikace. Diváci zase mohli přemýšlet o podobě sportovišť a organizaci her.

Někteří sportovci byli proti

Mohlo by se zdát, že zástupci jmenovaných sportů budou nadšeni z možnosti předvést a porovnat svoje umění a schopnosti s ostatními pod olympijskými kruhy. Opak byl ale v mnoha případech pravdou. Například v komunitě skaterů se vzedmula poměrne silná vlna odporu, odůvodněná obavou ze ztráty podstaty skateboardingu jako autentického komunitního sportu. Stejně tak nebyli nadšení ani někteří zástupci surfařů.

Baseball a softball se vrací

Uvedené sporty se do programu her vrací po dvanácti letech od svého předchozího vyřazení. V těchto případech tak samozřejmě k protestům nedocházelo. Stejně tak se problémy se zařazením do seznamu olympijských sportů neobjevily ani u sportovních lezců nebo karatistů. Ti se na olympijských stadionech objeví poprvé. Organizátoři her si od zařazení nových moderních sportů slibují větší zájem mladší generace a větší aktuálnost.

45 disciplín

Diváci se tak letos mohou těšit celkem na 45 disciplín, z nichž některé budou sportovce provázet celou dobu her, jako například házená, plážový volejbal nebo vodní pólo, zatímco jiné se v programu doslova jen mihnou. Pouhé dva dny potrvají soutěže horských kol nebo skoky na trampolíně, jen o jeden den déle se zdrží triatlonisté, moderní pětibojaři a karatisté.

Přenosy v České televizi

Ačkoliv budou olympijské hry probíhat prakticky na druhém konci světa, čeští diváci o tuto podívanou naštěstí nepřijdou. Stejně jako hry v Pchjongčchangu v roce 2018 bude i tento sportovní svátek přenášet Česká televize.

Jen je potřeba počítat s časovým posunem, který je osmihodinový. Lze tedy předpokládat, že některá utkání, soutěže a závody budou začínat v době, kdy většina z nás ještě hluboce spí. Přesto si mnozí rádi nařídí budík, aby o tento sportovní svátek nepřišli.